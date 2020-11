Kunstangebot in Langenthal – Werke von der Strasse Aus einer simplen Idee entsteht eine neue Galerie – vorerst auf Zeit. Peter Matter will mit der La Pazgal unbekannte Kunstschaffende fördern. Julian Perrenoud

Fotografieren tut Peter Matter schon seit vielen Jahren. Nun hat er mit einer eigenen Galerie ein ambitioniertes Projekt gestartet. Fotos: Beat Mathys

Als Peter Matter die leere Ladenfläche an der Jurastrasse 17 sah, sagte er sich: «Was für ein Glücksfall.» Seit diesem Sommer unterrichtet er nicht mehr am Gymnasium Oberaargau Sport, Pädagogik und Psychologie. Sein neuer selbst gewählter Job ist das Fotografieren. Und er möchte das Eingefangene auch ausstellen.

Bereits seit seiner Ausbildung am «Semer» in den 70er-Jahren fasziniert Matter die Fotografie. Mit seiner Kamera begann er, soziale Themen abzulichten, reiste in viele Städte und machte Fotos auf den Strassen, belegte Kurse, um seine Technik zu verbessern. Auch in seinem Quartier griff der 65-Jährige neulich zum Fotoapparat, lichtete Menschen mit ihren Lieblingsgegenständen auf der Wiesenstrasse ab.

Auf den Geschmack gekommen

Diesen September konnte er seine Strassenbilder im Schaufenster der Papeterie Bader ausstellen. «Das war für mich ein toller Erfolg», resümiert Matter. Die positiven Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher erweckten bei ihm die Lust auf mehr. Gleich eine eigene Galerie besitzen wollte er allerdings nicht. Auf dem Samstags-Märit in Langenthal lernte der langjährige Gymnasiumslehrer schon vor seiner Pensionierung den jungen Kaffeeröster Benjamin Engel kennen.

Der pensionierte Lehrer möchte langfristig insbesondere jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bieten.

Als dieser vor wenigen Wochen an der Jurastrasse einen Pop-up-Shop für seinen Kaffeeverkauf eröffnete und noch über genügend zusätzliche Fläche verfügte, sprang Peter Matter als Untermieter auf den Zug auf. Im hinteren Ladenteil richtete er sich ein und hängte eigene Fotografien auf.

«Ich möchte Menschen ansprechen, die noch nie Werke ausgestellt haben.» Peter Matter, Gründer Galerie La Pazgal

Über Kontakte im Kulturlokal Chrämerhuus ist er auf Milena Lahoda, Angela Ehrsam, Simon Lindegger und David Fankhauser gestossen. Sie alle sind aus Langenthal oder der Umgebung und stellen nun im November und Dezember ihre Illustrationen und Gemälde in der La Pazgal aus, wie die neue Galerie heisst. Kurzfristig mit dabei ist auch noch Céline Moser mit Keramikobjekten.

Und Peter Matter will künftig weiteren Künstlerinnen und Künstlern aus allen Bereichen eine Plattform bieten: «Ich möchte keine elitäre Kunst, sondern talentierte und kunstmotivierte Menschen ansprechen.» Junge und alte, die noch nie ausgestellt hätten, oder solche, die sich der Öffentlichkeit mit neuen Werken wieder zeigen möchten.

Hinter den derzeit ausgestellten Werken steckt viel Arbeit und Herzblut. Für ein Ölbild, das Wladimir Putin und Donald Trump zeigt, hat Künstler Simon Lindegger über 100 Stunden investiert.

Riesige Wandcollage für die Galerie

Als Nächstes plant Peter Matter einen Wettbewerb, bei dem fotoaffine Personen die verschiedensten Sujets aus ihrem Alltag einsenden können. Eine Jury, bestehend aus den aktuellen Ausstellerinnen und Ausstellern, wird die besten Bilder auswählen – aus ihnen soll dann eine riesige Wandcollage für die La Pazgal entstehen.

Facettenreiche Kunst. In der La Pazgal soll es Platz für alle möglichen Stilrichtungen haben.

Sollte das Spezialitätenkaffee als Hauptmieter längerfristig am Standort an der Jurastrasse bleiben, möchte auch Matter weiter Werke ausstellen – am liebsten alle drei Monate alternierend mit neuen Kunstschaffenden. Und er will für seine Galerie eine Art Verein gründen, wie er sagt. Um organisatorisch besser aufgestellt zu sein. «Ich habe gerne unterrichtet, und die Galerie tut mir gut – das Soziale fehlt mir sonst.»