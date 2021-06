Internationale Medien über Genfer Gipfel – «We’re live from Geneva, Switzerland» Auch BBC und CNN berichten über den Biden-Putin-Gipfel aus Genf – und trinken Latte von Starbucks. Aber wo bleibt der Jet d'eau? Pascal Blum

CNN-Journalist Wolf Blitzer berichtet aus Genf über den Putin-Biden-Gipfel. Foto: Twitter/Wolf Blitzer

Zum letzten Mal haben europäische Fernsehzuschauer den CNN-Mann Wolf Blitzer wahrgenommen, als er während Tagen die Resultate der US-Präsidenschaftswahlen kommentierte, ohne umzufallen. Jetzt ist er in Genf angekommen und hat sich ein Studio mit Blick aufs Riesenrad einrichten lassen. «It’s really a special city» schrieb er auf Twitter in guter amerikanischer Unverbindlichkeit über die Stadt, in der er «sehr viel herumgelaufen» sei.

Zur Belohnung gab es einen Venti Skim Latte im Starbucks, den er garantiert nicht auf Französisch bestellt hat. Der Kaffee sei nötig, um ihn aufzuputschen für seine zweistündige Sendung «Situation Room» live aus Genf, die wegen der Zeitverschiebung gestern gegen Mitternacht angesetzt war. Dort leuchtete das Riesenrad dann ganz hübsch im Hintergrund, während Blitzers Politexperten sich so routiniert wie immer über internationale Beziehungen unterhielten.