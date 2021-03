Bern-Knigge (7) – Werden Sie so vornehm wie die Berner Wir erklären Nicht-Bernerinnen und -Bernern, wie sie Fettnäpfchen vermeiden. Siebte Lektion: Eignen Sie sich aristokratische Zurückhaltung an. Mirjam Comtesse

Was Neuzuzüger in Bern gleichermassen befremdet wie begeistert, ist die zurückhaltende Art vieler Bernerinnen und Berner. Einerseits freut es natürlich, dass hier jedem sein persönlicher Raum gewährt wird, andererseits schafft es auch Distanz. Ein Beispiel? Versuchen Sie mal, mit jemandem an der Coop-Kasse ins Gespräch zu kommen, indem Sie etwas Ähnliches sagen wie: «Oh, Sie haben aber schönes Geschenkpapier aufs Band gelegt. Wo haben Sie das gefunden?» Allzu oft schaut die befragte Person Sie so peinlich berührt an, als hätten Sie nach der Farbe ihrer Unterwäsche gefragt.

Ein Erlebnis in der Ostschweiz führte mir die unterschiedlichen sozialen Regeln besonders deutlich vor Augen: Mit meinem Mann, einem Berner, wollte ich eine Badi besuchen. Beim Ticketautomaten am Eingang blieben wir stehen und kramten unser Münz aus den Hosentaschen. Da tauchte die Bademeisterin auf, riss meinem Mann ungefragt den Fünfliber aus der Hand, warf ihn in den Automaten und streckte uns darauf das Eintrittsbillett hin. Nur knapp konnte ich meinen Mann davon abhalten, sich lautstark über diese Unverschämtheit zu beschweren. «Es ist gut gemeint. Die Leute ticken hier halt ein wenig anders», flüsterte ich ihm zu.

Auch in der Sprache äussert sich die Berner Zaghaftigkeit. Lange verstand ich nicht, was jemand meint, wenn er sagt: «Ig ha mi nid derfür gha.» Bis ich herausfand, dass es einfach eine sehr dezente Form ist, um zu erklären, was ich in meinem Dialekt viel direkter benennen würde: «Ich ha mi nöd getraut.» Und wenn Bernerinnen und Berner aufgeben müssen, weil sie überfordert sind, dann heisst es: «Ig ha’s nid möge präschtiere.» Das klingt doch unvergleichlich viel besser als «Ich habe es nicht ausgehalten» oder «Ich habe es nicht geschafft».

Diese umständliche Ausdrucksweise hat schon fast etwas Aristokratisches. Ich muss jeweils an die Queen denken, bei der es nie heissen würde, sie habe sich grauenhaft geärgert, sondern: «She was not amused.» Vielleicht handelt es sich beim Berner Understatement um ein Erbe der einst mächtigen hiesigen Aristokratie?

Dafür spricht auch – allerdings unter anderen Vorzeichen – das ausweichende «bau gseit». Anstatt etwas als «grösste Frechheit aller Zeiten» zu bezeichnen, sagen vor allem Leute auf dem Land gerne: «Das isch bau gseit ä chly ne Frächheit». Dies soll seinen Ursprung darin haben, dass die Bauern vor den Herren in der Stadt Angst hatten und deshalb nur «fast» etwas sagten. So hat es mir jedenfalls ein Emmentaler Kollege erklärt.

Es gibt allerdings auch ein berndeutsches Wort, das mich als Ostschweizerin in seiner Unverblümtheit zusammenzucken lässt. Wenn eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege dringend etwas von mir braucht, fragt er oder sie manchmal nach: «Tue-n-i di spränge?» Ich sehe dann jeweils vor meinem inneren Auge, wie ich in Form einer Bombe in tausend Teilchen zerberste. So explizit müssten die Bernerinnen und Berner dann auch wieder nicht werden.

