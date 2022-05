Vorstoss im Stadtrat – Werden in Thun vier Sonntage autofrei? Parlamentsmitglieder aus vier Parteien wollen prüfen lassen, ob in Thun autofreie Sonntage eingeführt werden können. Der Gemeinderat reagiert positiv. Was tun andere Städte? Michael Gurtner

Autofreie Strassen – aber nicht nur nachts und per Zufall wie auf dieser Luftaufnahme: Das wünschen sich Thuner Politikerinnen und Politiker. Sie regen vier autofreie Sonntage an. Foto: Christoph Gerber

Flanieren, wo Fussgängerinnen und Fussgänger normalerweise nichts zu suchen haben, frische Luft statt Abgase: Das sollen autofreie Tage ermöglichen. Das Thema ist vielerorts aktuell – nicht nur in Städten. So hat die Glarner Landsgemeinde am 1. Mai autofreien Sonntagen im Klöntal zugestimmt. Das beliebte Naherholungsgebiet war gerade während der Corona-Pandemie teilweise mit Autos komplett zugestellt.