Stadtrat: Bootsplätze in Thun – Werden Einheimische bald bevorzugt? Ein Postulat verlangt, dass Thunerinnen und Thuner bevorzugt zu Bootsplätzen kommen. Der Gemeinderat zeigt sich offen, verweist aber auf Hürden. Gabriel Berger

Die Hafenanlage Lachen (r.) und der Lachengraben (l.) umfassen knapp 360 Bootsanlegeplätze. Insgesamt vermietet die Stadt Thun auf dem Gemeindegebiet rund 680 solche Plätze. Foto: Christoph Gerber

Am 25. März wird es wieder so weit sein: An jenem Samstagvormittag können Besitzerinnen und Besitzer eines entsprechenden «Parkplatzes» ihr Segel- oder Motorboot bei der Hafenanlage Lachen mithilfe eines Krans einwassern. In der Regel dauert die Saison für die Wasserfahrzeuge bis am 30. November. Letzteres ist festgehalten in der Thuner Bootsplatzverordnung (BPV). Es handelt sich um ein relativ einfach gehaltenes, sechs Seiten langes Dokument, das am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist und in dem Dinge wie Mietdauer, Mietzins oder Zahlungsart geregelt sind.