Gemeindeabstimmung Gsteig – Werden aus Schulzimmern Alterswohnungen? Mindestens 1,6 Millionen Franken will die Gemeinde Gsteig in die Umnutzung des ehemaligen Schulhauses Feutersoey investieren. Geplant ist Wohnraum für ältere Personen. Kerem S. Maurer

Stimmt das Gsteiger Stimmvolk einem Verpflichtungskredit zu, kann das ehemalige Schulhaus Feutersoey umgenutzt werden. Foto: Kerem S. Maurer

Nachdem 2010 in der Gemeinde Gsteig eine weitere Schulklasse hatte geschlossen werden müssen, wurden die Schulstandorte Feutersoey und Gsteig, parallel zum Neubau einer Mehrzweckhalle und zum Ausbau des Schulhauses Gsteig, zusammengelegt. Seit August 2016 werden die Schüler und Schülerinnen nur noch in Gsteig unterrichtet. Von da an stand fest, dass das damals erst 20-jährige Schulhaus umgenutzt statt verkauft werden soll.