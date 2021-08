Schulanfang am 16. August – «Werde versuchen, zu den Kleineren nicht so gemein zu sein» Jetzt beginnt wieder der Schulalltag. Worauf freuen sich Stadtberner Kinder und was macht ihnen Sorgen? Mirjam Comtesse

Luc, Felix, Elina, Julie, Lucie, Mayra (von links) sind gespannt auf ihre neue Klasse. Foto: Beat Mathys

Die Zeit der langen Ferienabende für Berner Mädchen und Buben ist vorbei. Am 16. August geht wieder die Schule los. Sechs Stadtberner Kinder zwischen 6 und 13 Jahren erzählen, was das für sie bedeutet. So viel sei bereits verraten: Sie alle können es kaum erwarten, ihre Kameraden wieder regelmässiger zu sehen.

Lucie (6)

Lucie freut sich «es bitzeli» auf die Schule. Foto: Beat Mathys

«Ich freue mich es bitzeli auf die Schule. Ich werde Lesen und Schreiben lernen, das ist toll. Ich glaube, man macht schwierigere Sachen und spielt weniger als im Chindsch. Man muss noch häufiger brav sein und still sitzen. Mein Schulsack, den mir das Grossmami gekauft hat, ist wunderschön – pink und mit Herzen darauf. Jetzt darf ich ihn dann jeden Tag tragen.»

Elina (8)

Elina (8) hofft, dass die Buben in der dritten Klasse weniger oft streiten werden. Foto: Beat Mathys

«Ich komme in die dritte Klasse. Ich freue mich auf die neuen Lehrerinnen und Lehrer. Vielleicht wird es sogar besser als bisher, weil meine besten Freundinnen in der gleichen Klasse sein werden wie ich. Schön wäre, wenn die Buben weniger oft streiten würden. Neu werden wir Französisch haben. Ich kann es schon ein bisschen. Mein Vater bringt mir gerade bei, bis auf 20 zu zählen. Bis 10 schaffe ich es schon.»

Julie (8)

Julie (8) freut sich auf den stufenübergreifenden Unterricht. Foto: Beat Mathys

«Ich komme in die gleiche Klasse wie Elina. Ich freue mich darauf, dass wir in manchen Stunden mit den Fünftklässlern zusammenarbeiten werden. Wieso? Weil mein Bruder Luc in der Fünften ist. Ich glaube, wir werden mehr Lektionen haben als bisher. Das ist okay. Sorgen mache ich mir am ehesten wegen des Französisch-Unterrichts. Fremde Sprachen sind schwierig.»

Mayra (10)

Mayra (10) hat sich vorgenommen, nett zu sein zu den kleineren Schülerinnen und Schülern. Foto: Beat Mathys

«Auf die fünfte Klasse freue ich mich so halb. Neu werden wir Hausaufgaben haben, das ist anders als in der vierten. Bei den Gruppenarbeiten zusammen mit den Drittklässlern werde ich versuchen, zu den Kleineren nicht so gemein zu sein, wie es die Grösseren bisher zu mir waren. Ich werde ihnen nicht sagen, dass sie halt zu dumm seien für eine Aufgabe. Und ich werde mir Mühe geben, geduldig zu bleiben, wenn sie etwas nicht sofort verstehen.»

Luc (11)

Luc (11) freut sich auf den Englisch-Unterricht, der in der fünften Klasse startet. Foto: Beat Mathys

«Die fünfte Klasse wird cool, weil wir dann endlich die Grossen sind beim stufenübergreifenden Unterricht. Ich bin gespannt, welcher Drittklässler mein Arbeitspartner wird. Aber es wird sicher auch anstrengend werden, weil die Lehrer strenger sind. Der Englisch-Unterricht wird wohl besser als Französisch. Für mich klingt Englisch halt einfacher.

Zum späteren Übertritt in die Sek oder die Real mache ich mir keine Gedanken, hier in der Lorraine gibt es keine Aufteilung der Schülerinnen und Schüler in verschiedene Niveaus. Wir gehen alle ab der siebten zusammen in die Oberstufe.»

Felix (13)

Felix (13) macht sich Gedanken, ob es mit der Selbstdisziplin klappt. Foto: Beat Mathys

«Nach den Sommerferien werde ich die siebte Klasse besuchen, also die Oberstufe O3. Gemäss der Klasseneinteilung habe ich coole Lehrer und eine tolle Klasse. In Zukunft werde ich Unterricht zusammen mit den Achtelern und Neuntelern haben. Darauf bin ich gespannt.

Gedanken mache ich mir über das SoL. Das heisst ‹selbst organisiertes Lernen›. Dabei erhält man am Anfang der Woche Aufträge in verschiedenen Fächern, die man sich frei einteilen kann. Ende der Woche muss dann alles erledigt sein. Von meiner älteren Schwester weiss ich, dass es manchmal schwierig ist, den Abgabetermin einzuhalten.»

Dieselben Kinder (mit wenigen Ausnahmen) haben wir schon vor knapp einem Jahr und eineinhalb Jahren dazu befragt, wie es ihnen in der Corona-Zeit geht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.