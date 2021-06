Zwischenhalt in Meiringen – Werbung für die Special Olympics National Games Eine Radsportgruppe mit geistiger Beeinträchtigung fährt durch die Schweiz und wirbt damit für die Special Olympics National Games. In Meiringen wurden sie herzlich empfangen.

Der Empfang der Radgruppe in Meiringen. Foto: PD

Die Radgruppe der Institution Valida St. Gallen hatte eine kühne Idee: Die Special-Olympics-Flagge soll vom letzten Austragungsort der National Games zum nächsten gebracht werden. So machten sich also die anfangs 15 Radfahrerinnen und -fahrer am 19. Juni von Villars-sur-Ollon auf den Weg in die Ostschweiz. Im Gepäck die Flagge und viel Motivation sowie Vorfreude auf spannende Erlebnisse und schöne Begegnungen unterwegs. Die Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Beeinträchtigung machen mit dieser Aktion auf die National Summer Games von Special Olympics aufmerksam, die vom 16. bis 19. Juni 2022 in St. Gallen stattfinden. Unterwegs wollen sie Menschen mit Beeinträchtigung zu Sport und Bewegung sowie zu einer Teilnahme an den Games motivieren und für eine inklusive Welt für alle werben.