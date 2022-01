Faktencheck zur Tabakinitiative – Werben Zigarettenhersteller gezielt bei Kindern und Jugendlichen?

Faktencheck zur Abstimmung – Werben die Tabakkonzerne gezielt bei Kindern und Jugendlichen? Die Befürworter der Initiative wollen Minderjährige besser vor dem Rauchen schützen. Die Gegner warnen vor weiteren Verboten und einer Bevormundung. Zwei Hauptargumente zur Vorlage auf dem Prüfstand. Gregor Poletti Charlotte Walser Yannick Wiget

Viele fangen schon vor ihrem 18. Leben sjahr an: Eine junge Frau raucht eine Zigarette. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Am 13. Februar stimmen wir über die Volksinitiative zum «Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» ab. Die Befürworter wollen diese überall dort verbieten, wo Kinder und Jugendliche sie sehen können, zum Beispiel in Gratismedien, auf Plakaten, im Internet, im Kino, am Kiosk oder an Veranstaltungen. Erlaubt wäre weiterhin Tabakwerbung, die sich nur an Erwachsene richtet oder sich an Orten befindet, zu denen Minderjährige keinen Zugang haben.