Bieler Fototage – Wer zerstört Familienalben? Die Bieler Fototage haben sich dieses Jahr dem Motto «Recover» verschrieben. Eine kleine Orientierungshilfe für die 25. Ausgabe. Céline Graf

Die Kindheit in Streifen: Ausschnitt aus dem Video «Hundsstern steigt ab» von Aykan Safoğlu. Foto: © Aykan Safoğlu

Es wäre so leicht. Zuerst den Ordner mit den unsortierten Fotos öffnen. Dann die wichtigen behalten, die anderen löschen. Und das Resultat in einem Album verewigen. Trotzdem schlummern sie vielerorts Jahre vor sich hin, unzählige Fotos auf Speicherplatten und in Clouds, identitätslose «IMG»-Dateien ohne Namen.