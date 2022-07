G-20-Gipfel auf Bali – Wer wird Lawrow die Hand reichen? Beim G-20-Gipfel auf Bali treffen sich Freund und Feind, darunter Russland, die USA und die EU. Wie gehen die Länder damit um, was versprechen sie sich davon? Einen Vorgeschmack gibt das Meeting der Aussenminister. Paul-Anton Krüger, Frank Nienhuysen und David Pfeifer

Das traditionelle Familienfoto wird es auf Bali wohl nicht geben: Russlands Aussenminister Sergei Lawrow. Foto: AFP

Jetzt kommt er also. Der russische Aussenminister Sergei Lawrow wird am Treffen mit seinen G-20-Kolleginnen und -Kollegen teilnehmen, das heute Donnerstag auf Bali beginnt. Es wird der erste Auftritt Lawrows in solchem Rahmen sein, seit Präsident Wladimir Putin den neuerlichen Angriff auf die Ukraine befohlen hat. «Recover Together, Recover Stronger» lautet das Motto, mit dem der Gastgeber Indonesien das Treffen überschrieben hat. Man wolle die weitere Zusammenarbeit durch Dialog verbessern, um den Multilateralismus bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wiederzubeleben, heisst es in der offiziellen Ankündigung.