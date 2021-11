Wahlen in Oberdiessbach - Wer wird Gemeindepräsidentin?

Jasmine Hari (EVP) oder Bettina Gerber (SVP) – eine der beiden wird am 28. November zur Nachfolgerin von Niklaus Hadorn (SVP) gewählt. Wo sehen die Kandidatinnen Potenzial?

Wahlen in Oberdiessbach

Welches Dossier holen Sie nach Ihrem Amtsantritt als erstes aus der Schublade und warum?

Bettina Gerber: Ich hoffe, dass das Dossier Schulraumplanung bereits auf meinem Schreibtisch liegen wird, weil die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung im Dezember 2021 den Projektierungskredit bewilligt haben und es dann an die Detailplanung gehen kann. Unsere Kindergärten und die Tagesschule platzen bereits jetzt förmlich aus allen Nähten. Mit der regen Bautätigkeit wird die Bevölkerungszahl steigen, und es ist davon auszugehen, dass auch der Schulraumbedarf steigt. Seit der Schliessung des Löwensaals hat Oberdiessbach keinen Kulturraum mehr. Wollen wir als Dorf attraktiv sein, müssen wir die Infrastruktur verbessern. Das Projekt ist durchdacht, etappiert und wird der breiten Bevölkerung etwas «Gfröits» bringen.

Jasmine Hari: Da das Dossier der laufenden Schulraumplanung bereits aufgeschlagen auf dem Tisch liegt, werde ich mich diesem mit viel Sorgfalt widmen. Mir fallen aber aus jedem Ressort wichtige Schwerpunkte ein, die es anzugehen gilt. Einige Beispiele sind im Bereich Bildung die neue Führung der Schule durch die Pensionierung der beiden Schulleiter; im Sozialen der Grundsatzentscheid für oder gegen eine offene Jugendarbeit; oder die Verkehrssituation im Dorf. Ebenso sind grossen Bauprojekte in Planung oder bereits in Umsetzung. Nebst der Arbeit in den spezifischen Dossiers wäre es mir als Präsidentin sehr wichtig, die Ressortvorstehenden zu stärken und zu stützen und zu einem guten, zielorientierten, dienstleistenden Teamgeist beizutragen.