Museumsnacht – Wer will schon eine Museumsnacht ohne Spass? Ein Event ohne Events: An der Museumsnacht pur gibts bloss offene Museen – aber keine Konzerte, keine Partys, kein Garnichts. Toll oder traurig? Meinung Michael Feller , Flavia Von Gunten

Beleuchtet ja – aber ohne Brimborium: Das Museum für Kommunikation. Foto: Franziska Rothenbühler

Pro

Auf den ersten Blick gibt es nichts Verzichtbareres als eine Museumsnacht ohne Rahmenprogramm. Denn niemand geht wegen der Museen hin. Dies nimmt man sich womöglich im nüchternen Zustand zwar vor, doch letztlich spricht entweder gerade eine Warteschlange oder die Begleitung oder irgendein Rahmenprogramm gegen die Ausstellung über mongolische Teppichknüpfkunst – und für das nächste Bier.

Klettern in der Schweizerischen Nationalbibliothek – muss das sein? Dieses Jahr nicht. Foto: Susanne Keller

Dieses Jahr ist das alles ganz anders. Pandemiebedingt gibt es eine Museumsnacht pur: Also keine Konzerte in akustisch ungeeigneten Museumshallen, keine DJs, keine Cüplibars. Aber hallo – wozu dann eine Museumsnacht? Genau: wegen der Ausstellungen. Darum ging es ursprünglich. Und im Kern ist die Idee super. Denn die gewöhnlichen Öffnungszeiten der Museen sind ein Hohn. Sie sind vielleicht kompatibel mit dem Alltag von Pensionierten – aber nicht mit dem Bedürfnis von vielen Menschen, die für den Museumsbesuch die Nacht dem Tag vorziehen. Weil man dann Zeit und Musse hat, einzutauchen. Abends sind die Sinne geschärft, was dem Genuss erwiesenermassen zuträglich ist.