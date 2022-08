Vom Verschwinden lieb gewonnener Dinge – Wer weiss noch, wie es in einer Telefonkabine roch? Die Musikkassette, singende Russen auf Showtreppen, die Skiakrobatik: alles verschwunden. Doch das war bloss der Anfang. Eine Übung in Vergänglichkeitsbewältigung. Ane Hebeisen

Ein kleiner Fetisch für Retro-Fanatiker: Die Musikkassette. Foto: Archiv

Es gibt Sachen, die verschwinden einfach, fast ohne dass man es bemerkt. Dinge, die eine Zeit lang ihre Berechtigung hatten, um dann einfach aus der Mode, aus der Zeit oder aus dem Sinn zu fallen.

Neulich traf ich mich mit Kollege Paul zum geselligen Abend. Paul ist von jenem Schlag Mensch, der beispielsweise das Verschwinden der Musikkassette aus dem Tonträger-Sortiment dermassen betrauert, dass er T-Shirts sammelt, die mit ebensolchen Kompaktkassetten grafisch verziert sind. So verwunderte es nicht, dass der Abend nach einigen Gläsern Traubensaft einen etwas nostalgischen Drall bekommen sollte. Es entwickelte sich ein kleiner Wettstreit, wer die meisten Dinge aufzählen kann, die schleichend aus unserem Alltag verschwunden sind. Das Erste, worauf wir uns beide einigen konnten, war die klassische Samstagabend-Fernsehunterhaltung.

Schwachpunkt der Samstagabendsendungen war der Showblock. Da wimmelte es von Pantomimen, die gegen irgendwelche imaginären Glasscheiben prallten.

Paul verstieg sich gar zur Einschätzung, dass in deren Blütezeit – irgendwann in den Achtzigerjahren – auch das Familienleben seine Hochphase erlebt habe. Die ganze Sippe habe sich damals vor dem televisionären Lagerfeuer versammelt. Und die Kinder hätten sich nicht – wie heute – zum Zwecke der computerspielerischen Weltvernichtung in ihre Zimmer zurückgezogen, auf deren Türen aufgeklebte Totenköpfe die Erziehungsberechtigten vor dem unbefugten Betreten abhalten sollen.

Im Osten herrschte Winter

Doch als Original-Zeitzeuge entgegne ich, dass das Wochenendfernsehen damals nur halb so prickelnd war, wie Paul behauptete. In Wirklichkeit war es sogar ziemlich lausig. Der Schwachpunkt der Samstagabendsendungen war jeweils der sogenannte Showblock. Hier wimmelte es von Boogie-Woogie-Pianisten, Rock-’n’-Roll-Tänzern, Domsingknaben und Pantomimen, die unablässig gegen irgendwelche imaginären Glasscheiben prallten. Erstaunlich prominent vertreten in diesen Showblöcken waren während des Kalten Krieges Unterhaltungsbeiträge aus dem Osten – angeführt von Figuren wie Karel Gott, Dschingis Khan oder Ivan Rebroff. Vielleicht hatten die Fernsehmacher den Anspruch, dem Publikum das Böse, das sich da hinter dem Eisernen Vorhang tummelte, mit einigermassen freundlichem Antlitz zu präsentieren. Das gelang jedoch nur partiell.

Die Letzten ihrer Art Infos einblenden Die Telefonkabine, das Sexkino, der Toast Hawaii oder das Warten ohne Ablenkung: Gegenstände, Lokalitäten und Tätigkeiten verschwinden, weil sie technologisch überholt sind, weil es sie nicht mehr braucht oder weil sie aus der Mode gekommen sind. In unserer Serie richten wir den Fokus auf solche Phänomene. Und fragen, ob sie wirklich verloren gehen – oder nur ihre Form wechseln.

In den TV-Shows herrschte im Osten stets Winter mit von der Decke flockendem Kunstschnee, die Bewohner waren in dicke Wollpullover und Kosakenhüte gewandet und sangen von russischen Spirituosen. Anders deren Antipoden: Der amerikanische Unterhaltungsmodellathlet hiess Bill Ramsey, und wenn er seinen Hit «Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe» anstimmte, dann war vielleicht etwas los in den Zuschauerrängen der deutschen Fernsehhallen.

Das markanteste Exemplar der Ost-Unterhaltung war der erwähnte Ivan Rebroff. Ein bärtiger runder Mann mit bassiger Stimme, der zu jeder Jahreszeit Pelzmütze und Pelzmantel trug. Wie ich später erst erfahren habe, war der Ivan gar kein Russe, er hiess Hans-Rolf Rippert und stammte aus Berlin-Spandau.

Ebenfalls kein Russe war der singende Vortänzer der Gruppe Dschinghis Khan, die in keinem Showblock fehlen durfte. Er hiess Louis Hendrik Potgieter, war ein Balletttänzer aus Südafrika und durfte in der 51. «Derrick»-Folge einen Discotänzer spielen, der bereits kurz nach dem Vorspann in einer Tiefgarage erschossen wurde. Danach gings auch im richtigen Leben abwärts: Der Dschinghis-Khan-Erfinder Ralph Siegel löste die Band auf, Herr Potgieter hängte den Kosakenhut an den Nagel, ging, enttäuscht von der deutschen Unterhaltungsindustrie, zurück nach Südafrika und wurde Hotelmanager. Heute gibts keine Russen mehr am Samstagabend. Paul und ich hoben unser Glas auf die ausgestorbenen singenden Trick-Kosaken.

Ein Hauch von Liebe

Weiter gings im nostalgischen Beklagen verschwundener Dinge. Paul liess mich wissen, dass er die Telefonkabinen vermisse. Diese aufs ganze Land verstreuten Baulichkeiten, in denen es immer und überall nach Urin, Telefonmuschel-Desinfektionsmittel, kaltem Zigarettenrauch und angesengtem Telefonbuchpapier roch. Regnete es draussen, beschlugen die Telefonkabinenscheiben, sodass Teenager süsse Liebesbekundungen auf die Glaswand zeichnen konnten. Wo gibt es heute Platz für solch zartpoetisches Tun?, fragten wir uns.

Ort der zarten Poesie und eines ganz eigenen Duftes: Die Telefonkabine. Foto: Sibylle Meier

Paul und ich wurden wehmütig. Bis uns ein gefühlstechnisch etwas neutraleres Phänomen einfiel, das weitgehend verschwunden scheint: das Benetzen der Fingerkuppen zwecks besserer Haftung beim Umblättern von Printprodukten. Paul warf ein, dass dies damit zusammenhängen könnte, dass ganz einfach die Printprodukte an sich ein bisschen aus der Mode gekommen seien. Einig waren wir uns auch darin, dass sich das Benetzen der Fingerkuppen beim Blättern von Handy-Inhalten eher nicht durchsetzen dürfte.

Und wo ist Bo Katzman?

Ebenfalls nicht durchgesetzt hat sich das Seitenstechen. Noch so ein typisches Achtzigerjahre-Ding. Man strengte sich körperlich an und büsste das mit einem stechenden Schmerz in der seitlichen Rumpfgegend. Gibts nicht mehr. Jedenfalls ist Paul und mir auch während der gerade zu Ende gegangenen Leichtathletik-Europameisterschaft keine Szene erinnerlich, in der sich Sportlerinnen oder Sportler mit rollenden Augen und vor Schmerz krümmend in die Seiten fassten, wie wir das als Jünglinge öfters taten. Paul liess immerhin die Möglichkeit offen, dass das Verschwinden des Seitenstechens aus unserer Lebenswirklichkeit möglicherweise mit dem Einschleichen einer gewissen körperlichen Schwerfälligkeit unsererseits zu erklären sein könnte. Egal.

Ebenso klaglos verschwunden wie das Seitenstechen sind die Weihnachtskonzerte von Bo Katzman. Für die, die diesen Mann nicht kennen: Bo Katzman war Leiter eines besonders zur Weihnachtszeit aktiven Sorglos-Gospelchors und hat schweizweite Unpopularität erlangt, als er diesen Chor auflöste und eine Schar unzufriedener Weihnachtsliedersängerinnen zurückliess.

Das Sportgerät der Radballer sah aus wie ein Vehikel für Menschen mit Störungen im Bewegungsapparat.

Paul konterte diesen Beitrag mit dem Verschwinden der Skiakrobatik oder des Skiballetts, wobei auch er nicht genau sagen konnte, ob es sich dabei um ein und dieselbe Sportart handelte. Beide wussten wir, dass es bis in die Neunzigerjahre Leute gab, die mit fast schon eiskunstläuferischer Grossgestik über die Pisten schwebten, auf ihren Ski Pirouetten drehten und über ihre Stöcke Salti schlugen. Dabei gab es sogar kleine Superstars in diesem Milieu: Conny Kissling oder Art Furrer hiessen sie und erhielten im Fernsehen meist mehr Sendeminuten, als Zuschauer den Pistenrand säumten. «Wer heute so über die Pisten kurven würde, würde schnell von ungelenken holländischen Pisten-Hooligans über den Haufen gefahren», meinte Paul noch, als ich schon mit einer weiteren quasi ausgestorbenen Sportart aufzutrumpfen wusste: dem Radball.

Ich entsann mich dunkel an Zeiten, in denen Radball zu einem regelrechten Dauerbrenner sportiver Wochenendsendungen arriviert war. Radball fand scheinbar immer an Sonntagnachmittagen statt, und zwar in Turnhallen irgendwelcher Schulbauten. Die Radballer hatten – zumindest in meiner vagen Erinnerung – wenig Potenzial zum Aufregendsein. Sie waren ähnlich unchic gekleidet wie Kunstturner, ihre Hände waren mit diesem weissen Magnesiumpulver eingepudert, und ihr Sportgerät sah aus wie ein Vehikel für Menschen mit Störungen im Bewegungsapparat.

Es gibt ihn noch, aber kaum mehr im Fernsehen: den Radballsport. Foto: Herbert Zimmermann

Die Blütezeit des Radballs war keine besonders glückliche Epoche. Immer gewannen die anderen. Jedes Wochenende musste man sich als sensibler Heranwachsender ansehen, wie Osterwalder/Oberhänsli mit ihren überproportionalen Schweizer Kreuzen auf dem Tenü gegen die tschechischen Gebrüder Pospíšil (sie waren die damaligen Helden dieser Disziplin) sang- und klanglos auf die Radballer-Verliererstrasse bugsiert wurden.

Weltuntergang in Genf

Apropos Verliererstrasse: Paul überraschte bald mit einem weiteren ganz aparten Phänomen, das keine Hochkonjunktur mehr feiert – den Meldungen, wonach die Grossforschungseinrichtung Cern die Welt zerstören wird. Was haben wir nicht alle gezittert, als die Forscher dort begannen, mit Protonen um sich zu schiessen. Ein schwarzes Loch könnte da bei Genf entstehen, hörte man, und es musste befürchtet werden, dass da drin bald die ganze Welt verschwinden könnte. Sogar ein RTL-Weltuntergangsfilm wurde zu diesem Thema gedreht, in dem eine Erzieherin, gespielt von Yvonne Catterfeld, vom schwarzen Cern-Loch verschlungen wurde.

Doch in letzter Zeit sind die Schlagzeilen weit unaufgeregter: Einmal legte ein Vogel das Cern lahm, weil er ein Stück Brot fallen liess, was einen Kurzschluss im Kühlsystem auslöste. Mal war es ein Wiesel, das ein Kabel durchknabberte. Und als die Cern-Forscher glaubten, Einsteins Relativitätstheorie widerlegt zu haben, stellte man fest, dass da ein paar Kabel falsch verlegt worden waren – weshalb die Verkündung zerknirscht wieder zurückgenommen werden musste. Das wird wohl nicht für eine RTL-Katastrophenfilm-Fortsetzung reichen.

Tiere in Kindersendungen

Weiter gings im munteren Auflisten verschwundener Dinge. Das Spektrum reichte von der lustigen Klarinettenmusik zur Vertonung von Fernsehbeiträgen über Pinguine oder von Sturzszenen in der Abfahrt des Engadiner Skimarathons bis zu Kindersendungen, in denen Menschen in Puppenkostümen vorkommen. Samson, der Bär aus der Sesamstrasse, fiel uns zu Letzterem ein, und wir fragten uns, wer da wohl dringesteckt hat und ob das eine glückliche Schauspielerkarriere war?

Aus der Mode geraten: Menschen in Tierkostümen. Foto: Archiv

Weiter gings mit dem Henna-Tattoo, dieser Modeerscheinung, die anmutete wie die bemitleidenswerte Form einer Pigmentstörung, weshalb ihr in der Welt des Schönen und Gefälligen nur ein kurzes Dasein beschieden war – wie übrigens so vielem aus dem Innovationsrepertoire der Erfolgssängerin Madonna (Augenklappen für Damen, Erotik in venezianischen Gondeln).

Ganz andere Probleme

Wie es zuweilen so geht an nostalgischen Abenden, wurden Paul und ich auf einmal etwas nachdenklich. Neulich ist im Jura nämlich ein ganzer See verschwunden. Der schmucke Lac des Brenets, auf dem im Sommer noch Touristenboote herumgekurvt sind und an dem man lauschig campen konnte. Einfach weg. Ausgetrocknet. Und auf der langen Liste der wegen des Klimawandels vom Aussterben bedrohten Tierarten finden sich unter anderem die Afrikanischen Elefanten, Panda-, Koala- oder Eisbären oder die Meeresschildkröte. Zudem gehen Forschende davon aus, dass mehr als 60 Prozent aller Fischarten unter den Folgen der Klimakrise leiden werden.

«Die nächste Generation wird sich mit ganz anderen Verlusten abfinden müssen», sagte Paul. «Ich habe den Eindruck, dass der Mensch in Sachen Weltverschlechterung gerade von Zeitlupe auf Zeitraffer geschaltet hat.» Unser nostalgisches Taumeln? Lächerlich. Wir einigten uns darauf, das letzte Glas auf alle zu heben, die den Schlamassel, den wir Menschen in den letzten Jahrzehnten anrichteten, auszubaden haben. Und mit Schlamassel meinten wir nicht die Boogie-Woogie-Pianisten.

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

