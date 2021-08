James Bond im Berner Oberland – Wer war der fotografierende Eisbär? Auf Spurensuche im Oberland: Carsten Beischall aus Deutschland sucht für ein Buch alles, was mit dem Dreh des Bond-Films «On Her Majesty’s Secret Service» zu tun hat. Anne-Marie Günter

Auf Carsten Beischalls Laptop ist nicht nur der Bond-Film «Im Dienste Ihrer Majestät» gespeichert, sondern es sind auch ganz viele Infos, die er bereits gesammelt hat. Bild: Anne-Marie Günter

Carsten Beischall aus Wolgast, einer Stadt im Nordosten Deutschlands, reist aktuell durch die Jungfrauregion, auch bis Spiez ins Archiv des «Berner Oberländer». Er bewegt sich auf Spurensuche. Auf den Spuren von 007, als er 1968/69 im Auftrag ihrer Majestät auf dem Piz Gloria die Welt rettete. Vor einer Pandemie, die Widersacher Blofeld durch junge Damen entstehen lassen wollte.

«Es war der längste Dreh an einem Ort für einen James-Bond-Film.» Carsten Beischall

Eigentlich, denkt der Laie, ist zum Wirbel, den dieser Bond-Film nach Lauterbrunnen und ins Berner Oberland brachte, schon alles gesagt und geschrieben. «Es war der längste Dreh an einem Ort für einen James-Bond-Film», sagt Carsten Beischall. Für ihn gibt es noch vieles, das er erforschen möchte, um dann den Dreh Tag für Tag in einem Buch festhalten zu können. Er besucht in seinen Ferien Leute, die damals dabei waren, und macht mit ihnen Video-Interviews, die auch Bestandteil des künftigen Buchs sein sollen.