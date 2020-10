Zugvögel in Schwarzhäusern – Wer vorbeifliegt, wird aufgeschrieben Die Gefiederten machen sich auf den Weg nach Süden. Wer ihnen dabei zuschauen mochte, war in der «Alten Kiesgrube» willkommen. Maximilian Jacobi

Vogelschützer Adrian Gaberell hat die Zugvögel im Blick; und erklärt, was ihnen das Leben schwer macht. Fotos: Brigitte Mathys

Die Herbstsonne scheint auf das Naturschutzgebiet «Alte Kiesgrube» in Schwarzhäusern und taucht die grünen Hügel rund um die Aare in goldenes Licht. Der Stand des Vogelschutzvereins Aarwangen liegt wohlplatziert auf einer kleinen Anhöhe und bietet freie Sicht auf Zugvögel; das ist gut so, denn es findet der 27. Euro Birdwatch statt, der Tag also, an dem Menschen in ganz Europa Vögel auf ihrem Zug gen Süden beobachten. In der kalten Aare fischende Kormorane und Rotmilane, die über den Feldern kreisen, sind nur ein Bruchteil des Naturspektakels, das sich an diesem ersten Oktobersonntag abspielt.