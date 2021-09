Gewinner und Verlierer – Wer vom Regensommer profitiert Der nasse Sommer hat nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf den Geschäftsgang einiger Firmen und Institutionen gedrückt. Aber es gibt auch Branchen, die profitiert haben. Marco Zysset , Roger Probst

Auch wenn in den letzten Tagen und Wochen versöhnlich sonniges Spätsommerwetter herrschte, lässt es sich nicht wegdiskutieren: Der Sommer war 2021 so nass wie selten zuvor. Allein der Juli – praktisch in der ganzen Schweiz Ferien-, Reise- und Ausflugsmonat – war einer der niederschlagsreichsten Monate seit Messbeginn. Das trübe Wetter hatte für viele Wirtschafts-, Lebens- und Alltagsbereiche Folgen. Aber: Es gibt nicht nur Verlierer des Regensommers 2021. Es gibt auch Gewinner.

Schwarze Zahlen im Juli

Das Kino Rex in Thun: Die Säle waren besser gefüllt als auch schon. Foto: PD/Christian Helmle

Dass die Kinobetreiber wegen des Regens keine Träne vergossen haben, dürfte nicht überraschen. Wobei Alain Marti, Inhaber der Thuner Kinos mit dem Multiplex-Kino Rex, differenziert: «Wir hatten schon im April eine Schlechtwetterphase, in der das Geschäft aber einerseits wegen der Corona-Auflagen schlecht lief, andererseits weil schlicht keine neuen Filme auf dem Markt waren.» Es seien, so Marti, die Lockerungen der Massnahmen auf den Ferienbeginn hin sowie die wieder verfügbaren neuen Filme, die zusammen mit dem Wetter dafür gesorgt hätten, dass der Juli «wirklich super» gelaufen sei.