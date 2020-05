Leserreaktionen – Wer übernimmt die Verantwortung? Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Zu «Fahrende benützen den direkten Weg durch den Hintereingang»

Wer übernimmt die Verantwortung?

Trotz geschlossener Grenzen ist der Wagenpark auf dem Rastplatz von circa zwölf auf zeitweise über fünfzig Fahrzeuge angewachsen. Offensichtlich unterstehen die ausländischen Fahrenden nicht dem Pandemiegesetz beziehungsweise den Sonderregelungen im Zusammenhang mit dem Lockdown. Nun können sie ungehindert über die mit einem allgemeinen Fahrverbot belegte Werkszufahrt im öffentlichen Raum zirkulieren.Wer übernimmt die Verantwortung? Der Bund (Astra)? Der Kanton (Direktion für Inneres und Justiz mit Evi Allemann)? Wie viele Sonderrechte werden den ausländischen Fahrenden noch zugestanden? Wie steht es mit dem Grundsatz, dass vor dem Gesetz alle Bürger gleich sind? Wie auch immer: Die aktuelle Situation dürfte eine sachliche Diskussion betreffend ausländische Fahrende untergraben und die Verantwortlichen in einen Erklärungsnotstand versetzen.

Hans-Rudolf Käch, Wileroltigen



Zu «Keine negative Beeinflussung des Seewassers»

Bergen und sauber entsorgen

Schon möglich, dass das Wasser in Thuner- und Brienzersee trotzdem sauber ist, aber bergen und gerecht entsorgen sollte man die Munition darin schon. Viele werden es verdanken – die Tierwelt nicht zu vergessen. Auch aus anderen Schweizer Gewässern sollte man in Zukunft alle Munition und sonst Versunkenes heraufholen und gerecht entsorgen.

Martin Fischer, Worb



Zur Corona-Pandemie

Das Personal wird wieder zum Kostenfaktor

Die Krise neigt sich dem Ende zu. Man geht bald wieder zur Tagesordnung über. Die Wirtschaft leckt die Wunden: hohe Verluste und schlechte Aussichten. Das in den Jahren zuvor gewonnene und verprasste Geld ist hin. Ich wage nun eine düstere Prognose: Parlamente und «das Volk» werden bald vergessen, was war. Das Personal wird wieder (Business as usual) zum Kostenfaktor, dem grössten in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Diejenigen, die in Spitälern und Altersheimen und überhaupt im Sozialwesen ihren Dienst geleistet haben, heimlich still und leise, bis zum Anschlag, sie werden wieder sogenannt optimiert. Der Applaus ist Geschichte. Dienst und Dienen wird sowieso den fahlen Beigeschmack behalten: Die untere Kaste dient den oberen Schichten. Sollte meine Prognose voll daneben liegen, würde ich Luftsprünge tun.

Rudolf Klopfenstein, Bätterkinden