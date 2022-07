Prozess zur Katastrophe in Genua – Wer trägt Schuld am Einsturz der Morandi-Brücke? 2018 brach der Ponte Morandi ein und riss 43 Menschen in den Tod. In Genua beginnt nun der Prozess gegen 59 Angeklagte. Worüber dort verhandelt wird und warum Angehörige skeptisch bleiben. Oliver Meiler aus Genua

Genua im Herzen, wir sollen nicht vergessen: Die Silhouette der eingestürzten Brücke und an der Abbruchstelle ein Herz – diese Gedenktafel sieht man gegenüber vom Eingang des Gerichts in Genua. Foto: Oliver Meiler

An eine Marmorsäule gleich gegenüber vom Eingang des Gerichts in Genua hat jemand eine improvisierte Gedenktafel hingeklebt. Es ist ein laminiertes Stück Papier, A3, quer, brauner Hintergrund mit goldener Aufschrift. Man sieht darauf die Silhouette einer Brücke, in der Mitte ein Herz: «Genova nel cuore», steht dazu in geschwungener Handschrift, Genua im Herzen. Und ein Datum: 14.8.2018. Unterschrieben ist das Gedenken nicht. Aber niemand soll vergessen.