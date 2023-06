Alle gegen Fabian Staudenmann – Wer stoppt diesen Schwinger?

Der 23-Jährige aus Guggisberg ist die prägende Figur dieser Saison. Auch am Bernisch-Kantonalen Schwingfest in Tramelan wird der Sieg über ihn führen. Aber es gibt durchaus Herausforderer.

Marco Oppliger

Entschlossen: Wo Fabian Staudenmann in dieser Saison antrat, triumphierte er auch. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Schwingen boomt und zieht die Massen an – sollte man meinen. In Tramelan aber wird am Sonntag alles eine Nummer kleiner sein, als es die Zuschauerinnen und Zuschauer von einem Bernisch-Kantonalen Schwingfest gewohnt sind. Zog dieses in den letzten Jahren regelmässig um die 10’000 an, ist die Arena im Berner Jura auf 6000 Plätze beschränkt. Und selbst die sind noch nicht ausverkauft.