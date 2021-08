Gemeinderatswahl in Thun - Wer steigt gegen die SVP in den Ring?

Gimmel wohnt weiter in Thun Infos einblenden

Die bevorstehende Rochade im Thuner Gemeinderat hat SVP-Vertreter Roman Gimmel ausgelöst. Er ist ab 2022 neu Verwaltungsdirektor der Gemeinde Saanen (wir berichteten). Wird er trotzdem weiterhin in Thun wohnen? Dies sei Thema im Rekrutierungsprozess des Saaner Gemeinderats gewesen, erklärt Gimmel. Eine «Verankerung in der Region» sei stark gewünscht worden.

Seine familiäre Situation schliesse solche Überlegungen jedoch aus. «Von daher werde ich in Thun wohnhaft bleiben. Es ist allerdings so, dass wir in Saanenmöser eine Ferienwohnung haben.» Dies eröffne ihm eine Alternative zum täglichen Pendeln, «indem ich bei Bedarf jederzeit auch im Oberland bleiben und dadurch den Arbeitsweg massiv verkürzen kann». Unter dieser Prämisse habe er sich auch entschieden, das Grossratsmandat als Nachfolger von Carlo Schlatter anzunehmen. (mik)