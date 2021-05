Coronafälle bei YB

Übrigens: Die Berner Young Boys werden heute Abend in Lausanne nicht in Vollbesetzung antreten. Wie der Verein eine Stunde vor Anpfiff meldet, wurden Goalie David von Ballmoos und Mittelfeldspieler Fabian Rieder positiv auf Covid-19 getestet. Die beiden befinden sich in Isolation, die restlichen Tests seien negativ ausgefallen, so verkündet es YB.