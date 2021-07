Marco Streller zum Nationalteam - «Wer soll uns in einem Jahr noch stoppen?»

Haben Sie tröstende Worte für den erst 22-jährigen Vargas?

Das sage ich ihm lieber persönlich. Was ich weiss: Auch wenn dich alle trösten wollen, fühlst du dich in so einem Moment sehr alleine. Ich finde es grossartig, dass er in seinem Alter zweimal die Verantwortung übernommen hat. Schlussendlich wird es ihm helfen. Ich bin überzeugt, dass er eine grosse Karriere machen wird.