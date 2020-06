Neuer Trend: Birden – Wer sieht am meisten Vögel? Lange Zeit galt Vogelbeobachten als schrecklich uncool. Doch in den letzten Jahren haben viele junge Männer das Hobby für sich entdeckt. Warum? Marina Bolzli

Der Berner Biologe Manuel Schweizer hat den Buchklassiker «Vögel beobachten in der Schweiz» neu und revidiert herausgegeben. Foto: Nicole Philipp

Die Sonne scheint. Aber das Wetter ist schlecht. Denn die Bise geht. «Vögel sieht man so kaum», sagt Manuel Schweizer, kaum ist er aus dem Auto gestiegen. Hier, auf dem Parkplatz beim Naturschutzgebiet Fanel am Neuenburgersee, an der Kantonsgrenze zwischen Bern, Freiburg und Waadt, spürt man den Wind fast nicht. Doch kaum bewegt man sich Richtung Broyekanal, biegen sich Bäume, Schilf und Büsche unter der Urgewalt.