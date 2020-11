Der Klassiker

21. Minute

Haaland vergibt BVB-Führung

Bayern ist klar am Drücker. Dann aber geht der Ball in der Angriffsbewegung verloren. Der BVB schaltet schnell um, die Münchner kommen nicht rechtzeitig zurück. Mit einem langen Ball kommt der Ball in Richtung der Dortmunder Sturmspitze mit Delaney und Haaland. Es kommt zu einer 2-gegen-1-Situation. Delaney findet Haaland. Dieser schiesst nur knapp am Tor vorbei.