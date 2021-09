Geldblog: Vorsorgekapital anlegen – Wer Sicherheit sucht, muss sich mit mickrigen Erträgen begnügen Bei Fondslösungen gilt es, die Obligationen- und Aktienanteile richtig zu gewichten. Martin Spieler gibt Tipps. Martin Spieler

Verlustgeschäft: Viele Anleihen von sehr sicheren Schuldnern werfen derzeit eine Minusrendite a b. Illustration: Christina Baeriswyl

Ein guter Kollege von mir, der sich in Bankgeschäften nicht gut auskennt, hat mit 63 Jahren sein Vorsorgeguthaben von seiner Versicherung vorzeitig bezogen. Es handelt sich um einen Betrag von 82’000 Franken. Das ist sein gesamtes und einziges Vermögen, ansonsten bezieht er Sozialhilfe. Er sucht nun nach einer Anlagemöglichkeit, wobei er das Geld kurz- und mittelfristig nicht benötigen wird. Die BKB schlägt ihm die Anlagelösung Einkommen B vor. Wie beurteilen Sie diese? Leserfrage von D.G.

Die Anlagelösung Einkommen B der Basler Kantonalbank ist ein Strategiefonds, der das Geld breit diversifiziert in verschiedene Anlageklassen investiert. Man bekommt faktisch im Kleinen eine standardisierte Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert das Kapital mehrheitlich wieder in andere Fonds, wobei der Hauptteil der Gelder in Schweizer Franken angelegt wird, womit sich das Währungsrisiko in Grenzen hält. Ziel des Fonds ist es, in erster Linie das bestehende Kapital real zu erhalten und einen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds muss somit die Teuerung schlagen und zusätzlich einen Ertrag erwirtschaften, der den Anteilsinhabern ausbezahlt wird. Eine Garantie für den Kapitalerhalt und den Ertrag hat man allerdings nie.