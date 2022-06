Trottinettunfälle im Berner Oberland – Wer sich an die Regeln hält, riskiert nicht viel Trotz drei Trottinettunfällen innert nur fünf Wochen im Oberland zeigt sich: Die Vermieter unternehmen einiges, um die Risiken zu minimieren. Bruno Petroni

Trottinettfahrer unterwegs in Beatenberg: Der Unfall vom 8. Mai stand mit der Trottivermietung durch die Niederhornbahn in keinerlei Zusammenhang. Foto: Bruno Petroni

Vor sechs Wochen ist eine Trottinettfahrerin auf einer öffentlichen Strasse in Beatenberg bei einem Verkehrsunfall auf der Schmockenstrasse spätabends tödlich verletzt worden – sie wurde von einem Auto angefahren. Und am vorletzten Sonntag sind in Adelboden zwei Trottinettlenker auf der Vordersillerenstrasse vom Sillerenbühl hinunter Richtung Bärgläger unabhängig voneinander innerhalb einer guten halben Stunde im Bereich des Nassbergs verunfallt und verletzten sich dabei schwer.