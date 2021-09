Gemeindewahlen in Wiedlisbach – Wer setzt sich am 10. Oktober durch? Für die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderats und der Schulkommission sind mehr Kandidaturen eingegangen, als Sitze zu besetzen sind.

Wie werden sich in Wiedlisbach der Gemeinderat und die Schulkommission künftig zusammensetzen? Foto: Thomas Peter

In Wiedlisbach stehen in diesem Jahr die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderats und der Schulkommission an. Und nun ist auch klar, dass effektiv gewählt wird. Denn für beide Gremien sind innerhalb der Anmeldefrist mehr Kandidaturen eingegangen, als Sitze zu besetzen sind. Dies teilt der Gemeinderat mit.

Im siebenköpfigen Gemeinderat nicht mehr vertreten sein wird Philippe Ebener. Zur Wahl stellen sich Präsident Samuel Meyer (bisher), Emil Berger (bisher), Katja Bevilacqua (bisher), Esther Mühlemann (bisher), Patrick Nussbaumer (bisher), Hanspeter Schmitz (bisher) sowie Vanja Barth (neu) und Robine Forster (neu).

Für die Schulkommission, die vier Mitglieder umfasst, stehen Markus Freudiger (bisher), Kathrin Kopp (bisher), Nina Fischer (neu), Enzo Forster (neu) und Nicole Hofer (neu) zur Auswahl.

Die Wahlen finden am 10. Oktober statt.

spy

