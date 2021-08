Leserreaktionen – «Wer selektiert, welche Flüchtlinge gerettet werden?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Machtübernahme der Taliban in Afghanistan.

Afghanische Geflüchtete in einem Lastwagen, der im Juli in der Türkei von der Polizei abgefangen worden ist. Foto: Getty Images

Zur Forderung, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen

Fabian Molina (SP) und Sibel Arslan (Grüne) machen sich stark für einen Dialog mit den Taliban und wollen damit einer Gruppierung von Terroristen und Drogenhändlern eine Plattform geben. Ein Volk von 38 Millionen kann sich nur selber von 60‘000 Besetzern befreien und es wird so oder so Tote geben. Dies lässt sich weder mit Emigration noch mit Kuschen vor den neuen brutalen Herrschern vermeiden. Es ist schade für die unzähligen Milliarden, die durch hochgelobte Organisationen verschleudert wurden, und es hat dem armen Fussvolk nichts gebracht. Dass die 20 Jahre Unterstützung durch die grössten Weltmächte nur zu einem Terrorregime führen, finde ich einfach nur schlimm, und ich werte es als ein Sieg des Bösen auf unserer Welt. Wir könnten, wie gefordert wird, 10’000 Flüchtlinge aufnehmen – und der Rest? Wer ist es wert, gerettet zu werden, und wer übernimmt die Verantwortung für die Selektion? Warum lernt die Menschheit nicht aus der Geschichte? Theres Schweizer, Kehrsatz

Schrecklich, schrecklich, schrecklich ist das, was ein Grossteil der Bevölkerung Afghanistans schon jetzt erleidet und bald in vermehrtem Masse erleiden wird. Afghanen werden barbarisch exekutiert, weil sie für Ausländer arbeiteten. Auch deshalb, weil sie ein freies Leben führen möchten. Alle Mädchen werden aus Schulen verwiesen und nach Hause geschickt, wo sie für immer zu bleiben haben. Wenn es gut geht, werden alle Studentinnen aus den Bildungsinstituten gleichfalls nach Hause geschickt, läuft es schlecht, werden sie mit Taliban zwangsverehelicht. Allen Frauen werden ihre in den vergangenen zwanzig Jahren erworbenen Rechte genommen. Sobald die Taliban ihr Horrorregime gefestigt haben, werden sie wie oft zuvor Attentate in «ungläubigen» Staaten begehen. Wäre es nicht allerhöchste Zeit, dass sich Staatsoberhäupter, die von sich behaupten, Menschen zu achten und zu verteidigen, darüber einigen, gemeinsam und baldigst gegen das Horrorregime vorzugehen? Hans Gamliel, Rorschach

Was in den letzten Monaten und Jahren in Afghanistan geschah, ist tragisch. Die jetzige Lage nach dem Abzug der US-Truppen erstaunt nicht. Selbst die afghanische Armee wehrte sich nicht gegen den Einmarsch der Taliban; es hat schon zu viele Tote gegeben. Insbesondere die UNO hätte sich mehr für das Volk einsetzen sollen. Wie gewohnt fordern jetzt viele von unserer Regierung, dass wir mindestens 10‘000 Flüchtlinge aufnehmen. Das darf meines Erachtens nicht zulasten der Steuerzahlenden geschehen. Diese fordernden Bürgerinnen und Bürger sollen sich mit persönlicher Eigenleistung für die Flüchtlinge einsetzen. Das heisst, die Menschen bei sich in ihren Wohnungen und Häusern aufnehmen, für deren Unterhalt finanziell aufkommen, sie betreuen. Nebenbei: Die weltweit jüngste Bevölkerung Afghanistans ist in den letzten zehn Jahren trotz Krieg und Terror um rund einen Drittel angewachsen. Schon immer, nicht nur während der Besetzungen durch die Engländer, Russen oder Amerikaner, gab es landesinterne Stammesfehden, die sich zu Bürgerkriegen entwickelten. Anita Portner, Thun

Zu «Oberstufenzentrum Langnau: Parlament wagt nur kleinen Wurf»

Berichterstattung und Kommentar dieser Zeitung zum Entscheid über das Schulmodell in Langnau sind einseitig ausgefallen. Es trifft nicht zu, dass die Gremien endlos über das neue Modell brüteten, wie Redaktorin Susanne Graf im Kommentar schrieb. Die Umsetzung war von Anfang an für das nächste Jahr geplant, der Beschluss in diesem Jahr. Die zuständige Arbeitsgruppe und die Schulkommission haben die von unserer FDP-Fraktion gestellten Fragen präzis beantwortet und ihren Vorschlag des Modells 4 sachlich gut begründet. Das Modell wurde von der Schulleitung und einer Mehrheit der Lehrerschaft unterstützt. Trotz dieser Informationen entschieden sich der Gemeinderat und eine Mehrheit des Parlaments ohne jegliche sachliche Begründung für das Modell 3b. Das zeugt von weniger Fingerspitzengefühl als die Arbeit der Schulkommission. Bernhard Wegmüller, Langnau

Fehler gefunden?Jetzt melden.