Leserreaktionen – Wer Schaden anrichtet, soll auch dafür geradestehen Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu der Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative. Mathias Gottet

Zu «Unbewilligte Aktion: Polizei drängt Corona-Skeptiker an den Rand»

Schluss mit diesen peinlichen Demos

Diese wiederkehrenden Demos von Corona-Leugnern und Maskenverweigerern sind eine Zumutung für diejenigen, die sich solidarisch und loyal mit der Mehrheit der Bevölkerung verhalten. Wenn aber wie kürzlich eine dieser Demonstrierenden eine Vertreterin der Gesundheitsbranche auf dem Bundesplatz hässig anbrüllt, dann ist dies unsäglich und inakzeptabel. Da gibt es nur ein Fazit: Schluss mit diesen peinlichen Demos.

Hansjürg Sieber, Bern

Zu «Hier werden Velofahrer weiterhin gebremst»

Wo ein Wille, ist auch ein (Velo)weg

Es ist mir ein Rätsel, warum etwas in Burgdorf nicht gehen soll, das im Nachbardorf Oberburg schon längstens Tatsache ist. Es funktioniert problemlos bei haargenau identischer Situation: Eine vier Meter breite Unterführung in zwei Zonen mit einfachem Geländer unterteilt – einmal ein Fussgängerbereich 1.80m und einmal ein Velobereich 2.20 Meter. Viele Radwege, auch in Burgdorf, sind nicht breiter. Es braucht nur noch eine Tafel bei den Einfahrten – «bitte im Schritttempo fahren» – fertig. Warum muss da ständig derart ellenlang debattiert werden für ein einfach zu lösendes Problemchen. Und das in der Stadt, die sich als Velostadt rühmt. Wo ein Wille ist, ist auch ein (Velo)weg. Es fehlt offensichtlich am wollen.

Ulrich Feuz, Burgdorf

Zu «Dreier-, Vierer- oder Fünferliste?»

Jeden Bezug zur realen Wirtschaft verloren

Diese Tage präsentieren sich die vier Gemeinderäte der Stadt Bern von RGM in einem Faltprospekt zur Wiederwahl. Verschiedene Politikbereiche werden darin angesprochen. Bei der Wirtschaftspolitik brüstet sich RGM doch in der Tat damit, dass die zentralen SwissSkills 2018 in Bern stattgefunden haben und dies – so Covid-19 denn will – ab 2022 auch in Zukunft alle zwei Jahre so sein soll. Wer einen mit Bundesmillionen subventionierten Anlass für Kinder bei der «Wirtschaftspolitik» als Leistungsausweis aufführt, hat jeden Bezug zur realen Wirtschaft verloren und verkauft die Wählerinnen und Wähler für dumm. Da bleibt RGM nur zu wünschen: Angenehme Ruhe.

Jürg Depierraz, Bern

Zu «Spielplatz muss weiter warten»

Etwas anzuprangern, was weit weg ist, ist einfacher

Die Konzernverantwortungsinitiative will global tätige Firmen für allfällige Schäden irgendwo auf der Welt zur Rechenschaft ziehen. Im Grundsatz kann man diese Forderung nachvollziehen. Doch eine Frage steht da noch im Raum. Warum denn in die Ferne schweifen? Quasi vor der Haustüre haben wir einen bleiverseuchten Spielplatz beim Tierpark Langenthal, welcher seit 2004 auf eine Sanierung wartet. Generationen von Kindern aus der Region warten darauf, dass der abgesperrte Bereich aufgehoben und der Spielplatz saniert wird. Nicht nur das Trinkwasser irgendwo auf der Welt ist verseucht, auch bei uns vor der Haustüre findet man bereits giftige Substanzen im Trinkwasser. Klar, das ist jetzt jammern auf hohem Niveau. Aber manchmal ist es einfacher, etwas anzuprangern, was weit weg ist, als selbst etwas anzupacken.

Kurt Käppeli, Wynau

Zu «Zwei Bundesräte beim Schattenboxen»

Initianten beschönigen die negativen Konsequenzen

Unbestritten ist, dass wir Schweizer Stimmbürger eine bessere Welt wollen und auch dafür kämpfen. Dafür kämpft die Schweiz unter anderem auch bei der UNO und nimmt in vielen humanitären Bereichen bereits eine Vorreiterrolle ein. Diese Initiative ist eine grosse Gefahr für den Werkplatz Schweiz. Bei einer Annahme muss damit gerechnet werden, dass internationale Firmen die Schweiz verlassen. Wer haftet dann für die verlorenen Arbeitsplätze? Die Initianten? Diese beschönigen die negativen Konsequenzen dieses Vorhabens.

Vasco Zlatareff, Interlaken

Wer Schaden anrichtet, soll auch dafür geradestehen

Die meisten Schweizer Unternehmen handeln verantwortungsvoll und müssen somit von der Konzernverantwortungsinitiative nichts befürchten. Wenn jedoch gewisse Grosskonzerne Millionen von Franken in die Gegenkampagne investieren, frage ich mich, was sie zu verbergen haben. Ein Beispiel von vielen: Im indischen Distrikt Yavatmal wurden 2017 Hunderte Landarbeiterinnen vergiftet, als sie auf Baumwollfeldern Pestizide ausbrachten. Mehr als 20 von ihnen starben. Das ergaben Recherchen von Public Eye. Ein für die Vergiftungswelle mitverantwortliches Insektizid stammte aus der Schweiz. Allein nach Indien exportierte Syngenta 2017 rund 75 Tonnen des Wirkstoffes – obwohl dieses in der Schweiz längst nicht mehr zugelassen ist. Die Initiative fordert bloss eine Selbstverständlichkeit: Wer einen Schaden anrichtet, soll auch dafür geradestehen.

Angela Aegerter, Gstaad

Die Intiative wirkt wie ein Bumerang

«Meine Erfahrung im Südsudan führte mich zur Einsicht, dass multinationale Unternehmen eher Teil der Lösung als Teil des Problems sind (…)» – Die Aussage kommt von Constantine Bartel, einem gebürtigen Südsudanesen, der heute an der Uni Zürich tätig ist. Der Mann bringt das Problem dieser Initiative glaubwürdig auf den Punkt: Das Anliegen ist gut gemeint, der Weg aber ist der falsche. Statt die Situation in Entwicklungsländern zu verbessern, wirkt die Initiative wie ein Bumerang für die Menschen vor Ort. Und vor allem: Sie entwertet die Gerichtsbarkeit im jeweiligen Land. Durch die Beweislastumkehr entstehen zudem enorme, nicht abschätzbare Haftungsrisiken, die vor allem viele kleinere Unternehmen treffen werden. Bei einer Annahme der Konzerninitiative wird der Wirtschaftsstandort Schweiz geschwächt und unberechenbar. Die Schweiz als verlässlicher Rechtsstaat unterminiert.

Jobst Wagner, Gümligen