Verhältnis USA-Russland – Wer redet, schiesst nicht Joe Biden will durch den Dialog mit Russland die Krise um die Ukraine entschärfen. Wladimir Putin verlangt aber gewaltige Zugeständnisse. Wird Washington liefern? Stefan Kornelius , Paul-Anton Krüger

US-Präsident Joe Biden hat ein neues Ziel: Er will Treffen mit vier Nato-Verbündeten und Russland einberufen. Foto: Keystone

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine einigermassen sensationelle Ankündigung: Auf dem Weg zu seinem Hubschrauber Marine One verkündete US-Präsident Joe Biden am späten Mittwochabend Schweizer Zeit, dass er einen hochrangigen Sicherheitsdialog mit Russland plant. Mit dabei: ein paar ausgewählte Nato-Alliierte. Ziel: ein gemeinsames Verständnis von Europas Sicherheit.



Am Tag nach seiner zweistündigen Videokonferenz mit Kremlchef Wladimir Putin über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine sagte Biden: «Die gute Nachricht, die positive Nachricht ist, dass unsere Teams seither in konstantem Kontakt stehen. Wir hoffen, dass wir bis Freitag sagen und ankündigen können, dass wir Treffen auf einer höheren Ebene haben werden, nicht nur wir, sondern mit vier unserer wichtigsten Verbündeten in der Nato und Russland.»



Bei diesem Treffen solle es darum gehen, «Russlands Besorgnis mit Blick auf die Ausdehnung der Nato zu diskutieren» und zu sehen, ob man auf Russlands Bedenken eingehen könne oder nicht, wenn es dazu beitrage, «die Temperatur entlang der Ostfront zu senken». Ziel der USA sei es, «sicherzustellen, dass wir uns auf Diplomatie zubewegen und deeskalieren», ergänzte eine Sprecherin später.