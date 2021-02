Pro und Kontra zum Bärenplatz – Wer recht hat, zeigt sich in Langnau am 7. März Ausser der SP sind alle Ortsparteien für die Planvorlage am Bärenplatz. Doch der Abstimmungsausgang ist offen, denn die Gegenwehr ist heftig. Susanne Graf

So hoch darf das Haus am Bärenplatz gemäss der Planvorlage dereinst werden. Das Bouquet aus Ballonen markiert die Spitze des Giebeldaches. Foto: Beat Mathys

Am Donnerstagvormittag fand in Langnau eine kleine, halbstündige Demonstration statt: Gegner der Planvorlage «Am Bärenplatz» wollten die Dimension des wegen seiner Grösse umstrittenen Gebäudes sichtbar machen. Mit einem rot-weissen Absperrband markierten sie den Grundriss.

In der Ecke, die in den heutigen Strassenraum ragt, klappten sie eine Konstruktion aus Holzlatten auf. 13 Meter ragte das Gestänge in die Höhe. Darüber tänzelten rote Ballone an einer sechs Meter langen Schnur in der Luft. Das Ballonbouquet sollte anzeigen an, wo die höchste Stelle des Giebeldachs sein wird (19 Meter).