Faktencheck zur SRF-«Arena» – Wer profitiert vom Mediengesetz – kleine Redaktionen oder reiche Verleger? Laut den Befürwortern stärkt das Medienpaket die Vielfalt, besonders im Lokalen. Die Gegner warnen vor einem Verlust der journalistischen Unabhängigkeit. Vier ​​Aussagen aus der Abstimmungs-«Arena» auf dem Prüfstand. Edith Hollenstein Yannick Wiget

Beklagte in der «Arena» das Verschwinden von Lokal- und Regionalzeitungen: Kommunikationsministerin Simonetta Sommaruga. Foto: Screenshot SRF

Weil viele Medienhäuser finanziell in Bedrängnis sind, wollen Bundesrat und Parlament sie mit zusätzlich bis zu 151 Millionen Franken im Jahr unterstützen. Das Geld wird sowohl Zeitungsverlagen und Onlinemedien als auch Lokalradios und regionalen TV-Sendern zugute kommen. Das Massnahmenpaket, über das wir am 13. Februar abstimmen, gewährleiste die Medienvielfalt in der Schweiz und stärke die Demokratie, sagen die Befürworter.