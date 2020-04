Coronavirus-Forschung – Wer profitiert als Erstes? Um Medikamente gegen Covid-19 läuft ein weltweiter Konkurrenzkampf – Staaten sichern sich eilig Rechte, Pharmafirmen pochen auf Patente. Die Verlierer könnten Länder sein, die am stärksten bedroht sind. Astrid Viciano

Derzeit ist medizinisches Material im Kampf gegen Covid-19 ein knappes Gut. Schon bald könnten es auch Medikamente sein. Foto: Keystone

Was für ein wunderbarer Name. Solidarity heisst die in Windeseile geschaffene klinische Studie der WHO, in der Mediziner vier mögliche Therapien gegen das neue Coronavirus miteinander vergleichen. Solidarisch fahnden nun mehr als 70 Länder gemeinsam nach einem Medikament gegen Covid-19. Was aber, wenn sich eine Substanz als wirksam erweist? Dann dürfte die Solidarität unter den Ländern schnell bröckeln. «Wenn wir nicht aufpassen, geraten wir in einen internationalen Verteilungskampf», sagt Patrick Durisch, Experte für Gesundheitspolitik bei der Nichtregierungsorganisation Public Eye in Brüssel.