Berner Atelier Rohling – «Wer nicht ist wie die anderen, muss draussen bleiben» «Outsider-Art» wird Kunst von Menschen mit Beeinträchtigung genannt. Dabei können sie es durchaus mit akademischen Kunstschaffenden aufnehmen. Andrea Knecht

Zweimal Clemens Wild: Der Künstler und sein Selbstporträt im Atelier Rohling. Foto: Raphael Moser

«Alle reden von Inklusion, und doch halten sich Kategorien hartnäckig.» Das sagt Sophie Brunner. Die Künstlerin und Kuratorin steht im Atelier Rohling, einem bunten Arbeitsraum im Berner Progr. Die Fenster stehen offen, Sonnenlicht fällt auf die Arbeitstische, und aus dem Progrhof dringen gedämpft Stimmengewirr und Vogelgezwitscher herein.

2012 hat Sophie Brunner das Atelier gegründet, gemeinsam mit Diego Roveroni, einem Theater- und Videokünstler. «Wir wollten unser Atelier mit Künstlerinnen und Künstlern teilen, die selbst nicht in der Lage sind, ein Atelier zu führen.» Zum Beispiel, weil sie eine Behinderung haben oder eine psychische Erkrankung. «Wir wollten einfach koexistieren, nebeneinander an unseren Projekten arbeiten», sagt Brunner. Um Kategorien wie «beeinträchtigt» oder «normal» sollte es im Atelier Rohling nicht gehen. Aber das klingt einfacher, als es ist, denn die Welt ausserhalb des Ateliers klammert sich nach wie vor an diese Kategorien.