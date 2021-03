Bern-Knigge (5) – Wer nicht Berndeutsch spricht, sagt besser nichts Wir erklären Nicht-Bernerinnen und -Bernern, wie sie Fettnäpfchen vermeiden. Fünfte Lektion: Lernen Sie Berndeutsch – oder ecken Sie mit Stolz an. Mirjam Comtesse

Wir sagen fremden Vögeln, wie der Berner Bär tickt.

Das Wichtigste zuerst: Ja, Berndeutsch ist ein wunderbarer Dialekt. Und wir Zugezogenen könnten uns alle glücklich schätzen, wenn wir auch das Glück gehabt hätten, mit einem solchen Prachtsidiom aufzuwachsen. Leider war uns das nicht vergönnt. Und das Umlernen ist nicht ganz einfach.

Weil wir Auswärtigen nicht sofort negativ auffallen wollen, verkneifen wir uns zumindest die gröbsten Schnitzer: Wir sagen brav «Grüessech» statt «Grüezi», verdrängen das «I gang go poschtä» in den Passivwortschatz und sprechen stattdessen von «ychoufe» und wie in meinem Fall als Ostschweizerin gewöhnen wir uns möglichst viele «O»s ab und dafür «A»s an. Wir wünschen also einen schönen «Abe» statt «Obig», kommen «echli später», nicht etwa «äs bitzeli spöter» und ganz sicher rutscht uns nie das Wort «Hoor» heraus, weil das auf dem Kopf nun mal eindeutig «Haar» sind.

Dabei handelt es sich um kleine Integrationsleistungen, die den meisten Bernerinnen und Bernern kaum auffallen dürften. Doch daneben gibt es auch heiklere Anpassungsbemühungen. Man fühlt sich so wohl in einem Gespräch mit einem Berner Gegenüber, dass man plötzlich Satzfetzen in der hiesigen Mundart einbaut. Mir passiert es etwa regelmässig, dass zwischen Thurgauer Dialekt ein «Ig weiss ou nid» einfliesst. Das klingt schräg und wird schnell als Anbiederung empfunden oder noch schlimmer: als Nachäffen.

Das bringt uns zu einem Problem für viele Zugezogene. Entweder man spricht perfekt Berndeutsch oder man begeht ein Sakrileg. Es gibt allerdings noch eine dritte Variante: Dialekt-Fremde lösen mit ihren Annäherungsversuchen unfreiwillig allgemeine Heiterkeit aus. Ein Beispiel? Ich habe mir hier in Bern abgewöhnt, zu sagen, ich hätte die «Kanti Frauenfeld» besucht. Weil das Wort «Kanti» als Abkürzung von «Kantonsschule» für Gelächter sorgt. Aber das Wort «Gymer» kriege ich einfach nicht richtig hin. Das «r» zerquetsche ich tief im Rachen hinten und das «e» ist ein typisches Sanggallä-E.

Als Mittelweg spreche ich nun jeweils von «Gymi». Das ist doch ein akzeptabler Kompromiss, dachte ich. Aber Sie erahnen die Reaktionen: «Gymi? – Haha, was soll denn das sein?», fragen Bernerinnen und Berner. Deshalb meine Erkenntnis für alle Zugezogenen: Sie können es nur falsch machen. Ausser Sie gehören zu den wenigen Ausnahmetalenten, die sich einen neuen Dialekt mühelos überstülpen können. Für alle anderen gilt: Reden Sie einfach so weiter wie bisher und zelebrieren Sie Ihr unangenehmes Auffallen. Denn die einzige andere Option ist wenig verlockend: Sie müssten für immer schweigen.