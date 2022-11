Die Naturwissenschaften sind an der Universität Bern im Aufwind. Theologie dagegen studieren immer weniger. Ist das schlimm?

Die Naturwissenschaften sind an der Universität Bern im Aufwind. Theologie dagegen studieren immer weniger. Ist das schlimm?

«Wer nach dem Sinn des Lebens sucht, wird an der Uni enttäuscht»

Theologe Mathias Wirth und Astrophysikerin Kathrin Altwegg finden, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften müssten sich gegenseitig in Schach halten.

Theologe Mathias Wirth und Astrophysikerin Kathrin Altwegg finden, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften müssten sich gegenseitig in Schach halten.

Herr Wirth, immer weniger junge Leute studieren Theologie. Ist das schlimm?

Mathias Wirth: Momentan bewegt sich die Zahl der Studierenden an unserer Fakultät tatsächlich nur im unteren zweistelligen Bereich pro Jahrgang. Das sagt allerdings nichts aus über die Bedeutung des Fachs. Bei Ihnen in der Zeitung stand jedoch zum Semesterbeginn an der Uni: «Theologie ist out.» Damit bin ich nicht einverstanden. Die Theologie ist wichtig für die Gesellschaft.