Der Staat stellt dem Spitzen- und dem Breitensport je einen Fonds von 50 Millionen Franken zur Verfügung. Kann das in dieser Krise wirklich reichen?

Man will denen helfen, die wegen der Corona-Krise finanziell in Schieflage geraten sind. Proficlubs sollen Darlehen erhalten und der Breitensport A-fonds-perdu-Beiträge. Diese Sportkredite wurden in der ersten Hälfte März geplant und wurden in das System der Finanzhilfen integriert. Wissen Sie, der Sport hat in meinen Augen eine sehr grosse Lobby.