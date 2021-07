Herzlich willkommen

Guten Morgen aus Zollikofen!

Anstatt wie ursprünglich vorgesehen am 9. Mai in Riggisberg wird das Mittelländische Schwingfest am heutigen 18. Juli in Zollikofen durchgeführt. Der Anlass findet ohne Zuschauer statt.

Ebenfalls heute steht das Schwyzer Kantonalschwingfest auf dem Programm. Bereits gestern ging das Bergkranzfest auf dem Weissenstein über die Bühne – allerdings ohne Berner Beteiligung. Dabei kam es für Damian Ott zu einer Premiere: Der 21-jährige Toggenburger gewann überraschend und holte sich damit den ersten Festsieg seiner Karriere.