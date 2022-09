Tagestipp: Theatersport-Festival – Wer kreiert die spannenderen Figuren? Theatersport ist ein rasanter Wettkampf zwischen zwei Mannschaften mit Mitteln der Improvisation. In Bern findet die 19. Ausgabe des Festivals statt. Alexander Sury

Foto: zvg

Bereits zum 19. Mal lädt das Theater am Puls, kurz TAP Bern, zum Theatersport-Festival. Gäste werden aus Leipzig, Italien und München erwartet. Heute sowie am Donnerstag und Freitag wird ein klassisches Duell zweier Improvisationsteams gespielt. Die Regeln geben Schiedsrichterin oder Schiedsrichter vor, das Publikum bringt Ideen ein und entscheidet, welches Team spannendere Figuren kreiert oder überraschendere Wendungen einbaut. Am Samstag gehen die Teams eine Wette ein, bei der sie um die Gunst des Publikums improvisieren und dabei mit möglichst vielen Plüschtieren belohnt werden. (lex)





Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

