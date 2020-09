Leserfrage – Wer kennt diese Pflanze? Diese Pflanze fiel Edwin und Katharina Schumacher auf einer Wanderung ins Auge. Sie würden gerne wissen, um was für eine es sich handelt. Melissa Burkhard

Nahe des Elsigsees blüht die etwa 40 Zentimeter hohe Blume.

Wenn man wandert, sieht man oft viele schöne Dinge am Wegesrand. Edwin und Katharina Schumacher aus Thun machten Ende August auf der Elsigalp eine Entdeckung, die ihnen keine Ruhe liess. Nahe des Elsigsees, auf 1885 Metern über Meer, stiessen sie auf eine ihnen unbekannte Pflanze. Sie konnten die circa 40 Zentimeter hohe Blume, mit rötlich, violetten Blättern nicht zuordnen und wandten sich deshalb an diese Zeitung. Kann eine Leserin oder ein Leser des Forums helfen und weiss, um was für eine Pflanze es sich handelt?

Senden Sie Ihre Antwort an redaktion@bernerzeitung.ch. Bitte geben Sie Ihren Namen, Vornamen und Ihre Adresse an. Vermerk: «unbekannte Pflanze».