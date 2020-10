In den 70ern nach Indien gereist – Wer kennt das Berner Paar mit dem VW-Bus im Zebralook? Auf einer abenteuerlichen Reise nach Indien lernten Karl-Josef und Uschi Werker ein Berner Pärchen kennen. Nach über 40 Jahren suchen sie ihre Reisepartner. Mathias Gottet

Der auffällige zebragestreifte VW-Bus gehörte einem Berner Pärchen. Erinnert sich jemand aus der Leserschaft daran? Foto: zvg

Was für ein Abenteuer: Über 37’000 Kilometer sind Karl-Josef Werker und seine Frau Uschi von August 1976 bis April 1977 mit ihrem VW-Bus gefahren. Das Ziel des Kölner Paars: Indien. Auf der Reise dorthin lernten sie in Sivas – eine Stadt in Zentralanatolien – ein Berner Pärchen kennen. Sie freundeten sich an, fuhren gemeinsam weiter durch Kurdistan. Die Wege trennten sich, sie verloren sich aus den Augen.