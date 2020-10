Stilllegung ARA Dürrenroth – Wer kauft das ARA-Land? Die Verbindungsleitung ans ZALA-Netz ist gebaut, die Pumpwerke sind bald fertig, die letzte Stunde der ARA rückt näher. Die Frage ist nun, was mit dem Grundstück passiert. Nadja Noldin

Die Arbeiten schritten gut voran: Es ist eine Verbindungsleitung erstellt worden. Fotos: Marcel Bieri

Treffpunkt ARA Dürrenroth: Wasser rauscht. Entlang des Bahngleises ist ein Graben in der Erde aufgerissen, darin eingebettet ein schwarzes Rohr, abgesperrt mit weiss-roten Balken. Hie und da stehen Baumaterialien herum, ein paar Stapel mit Leitungen, ein Bagger, eine Mulde, weitere Absperrungen. In den letzten Monaten wurde einiges gebaut – vor allem in den Feldern draussen.