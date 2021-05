Vorwürfe gegen Leibarzt – Wer ist schuld an Maradonas Tod? Die Todesumstände von Diego Maradona treiben die Argentinier auch ein halbes Jahr nach dem Tod ihres Fussballidols um. Audionachrichten aus dem Krankenlager deuten auf qualvolle letzte Tage hin. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Am 25. November 2020 starb Maradona, der Unsterbliche, im Alter von 60 Jahren. Foto: Juan Ignacio Roncoroni (EPA/Keystone)

Vielleicht beginnt man diese Geschichte am besten mit einer frohen Nachricht: Diego Maradona lebt, und das nicht nur in den Herzen und den Köpfen seiner Fans, sondern auch auf ihren Rücken, ihren Beinen, ihren Ober- und ihren Unterarmen.

War Maradona in seiner Heimat Argentinien schon zu Lebzeiten ein Gott, so ist er nun, ein halbes Jahr nach seinem Tod, unsterblich. Statuen wurden für ihn aufgestellt, Strassen nach ihm benannt, genauso wie Neugeborene. Es gibt Bewunderer, die Maradona an Hauswände malen, andere legen Mosaike mit seinem Konterfei, vielen aber reicht das nicht, sie wollen ihrem Idol noch ein bisschen näher sein. Er käme kaum noch nach vor lauter Anfragen, sagt ein Tätowierer aus Buenos Aires, der sich darauf spezialisiert hat, hyperrealistische Bilder des Stars zu stechen: 220 Namen stünden schon auf einer Warteliste, und ständig kämen neue hinzu: «Es wird immer Menschen geben, die sich Maradona tätowieren lassen wollen.»

Argentinische Fans tragen ihr verstorbenes Idol nicht nur im Herzen, sondern unter der Haut. Maradona-Tattoos sind gefragt wie nie. Foto: Rodrigo Abd (AP/Keystone)

Als Diego Armando Maradona vergangenes Jahr am 25. November starb, da liefen in der Innenstadt von Buenos Aires die Menschen aus ihren Häusern und Büros hinaus auf die Strasse. Es war, als habe ein Erdbeben das Land erschüttert. Bei der Beerdigung ein paar Tage später schoss die Polizei mit Tränengas in die Menge der Trauernden, sogar der Leichnam musste in Sicherheit gebracht werden.

Anklage gegen Maradonas Leibarzt

Der Fussballheld ist begraben, ruhiger geworden ist es um ihn aber auch ein halbes Jahr später nicht. Denn Maradonas Tod hinterliess nicht nur trauernde Fans, Freunde und Angehörige, sondern auch viele ungelöste Fragen. Was in Zukunft mit seinem Leichnam geschehen soll zum Beispiel, mit seinem Erbe, mit seinem Namen und den Markenrechten an ihm. Vor allem aber: Wer ist schuld an Maradonas Tod?

Als der Fussballer starb, war er zwar erst 60 Jahre alt, gesundheitlich aber dennoch schwer angeschlagen. Seit Jahren kämpfte er mit einer Drogen- und Alkoholabhängigkeit, er hatte zwei Herzinfarkte hinter sich, eine Hepatitisinfektion und eine Magen-Bypass-Operation wegen seines Übergewichts. Anfang November kam Maradona dann abermals in eine Klinik, wegen eines Blutgerinnsels im Kopf.

Die Operation verlief erfolgreich, Maradona wurde entlassen – und spätestens hier fangen die Unklarheiten an. Wollte das Krankenhaus, dass er sein Zimmer räumt? War es Maradona selbst, der verlegt werden wollte, oder geschah dies alles auf Betreiben des Teams, das den Fussballer betreute?

Angeführt wurde es, so viel steht wohl fest, von Leopoldo Luque, Maradonas Leibarzt, und seiner Psychiaterin Agustina Cosachov. Sie sorgten dafür, dass der ehemalige Nationalspieler nach seinem Klinikaufenthalt in ein extra angemietetes Haus in einer privaten Luxuswohnanlage im Norden von Buenos Aires gebracht wurde. Es gab dort Ruhe, eine schöne Aussicht und dazu ein grosses Bett. Was es aber nicht gab, war ärztliche Rund-um-die-Uhr-Betreuung, geschweige denn medizinisches Gerät für den Notfall.

Steht unter Anklage auf Mord: Leopoldo Luque, Neurochirurg und Maradonas Leibarzt. Foto: Natacha Pisarenko (AP/Keystone)

Schon wenige Stunden nach Maradonas Tod gab es darum die ersten Vorwürfe gegen das medizinische Team. Büros wurden durchsucht, Computer und Krankenakten sichergestellt. Dazu gelangten dann bald auch noch Audionachrichten an die Öffentlichkeit, die deutlich belegten, dass Diego Maradona in seinen letzten Tagen zwar Alkohol und Drogen bekam, wohl aber nicht die Liebe, Zuwendung oder auch nur fachgerechte Pflege, die er gebraucht hätte. «Der Fettklops kackt uns ab», hört man Leibarzt Luque sagen. Kurz darauf war Maradona tatsächlich tot.

Die Behandlung: «mangelhaft und leichtsinnig»

Familie und Fans vermuten, Luque hätte zusammen mit seinem Team und dem Anwalt Matias Morla versucht, Maradona zu isolieren, aus Angst, Macht über den Star zu verlieren und damit auch den Zugang zu Geld und Geschäftsmöglichkeiten.

Aus den Vermutungen ist längst eine offizielle Ermittlung geworden. Eine Kommission aus knapp zwei Dutzend Fachleuten hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Todesumstände Maradonas untersucht. In einem 70 Seiten umfassenden Bericht legten die Gutachter Anfang Mai dem Ärzteteam schwere Versäumnisse zur Last. Die Behandlung sei «mangelhaft und leichtsinnig» gewesen, vor seinem Tod sei Maradona über eine «längere und qualvolle Zeit» sich selbst überlassen worden. Zwölf Stunden habe er so gut wie alleine mit seinem Tod gerungen, und auch wenn es nicht sicher sei, dass Maradona bei einer anderen Behandlung nicht gestorben wäre, hätte er mit besserer Pflege dennoch zumindest bessere Überlebenschancen gehabt.

Leibarzt Luque, die Psychiaterin und mehrere Pflegekräfte stehen unter Anklage. Längst lautet sie nicht mehr auf fahrlässige Tötung, sondern auf vorsätzlichen Mord. Bis es zu einem Prozess kommt, kann es aber noch Monate dauern.

Gleichzeitig verhandeln Anwälte der Nachkommen miteinander, um zu klären, wer wie viel von Maradonas Erbe bekommen soll.

Derweil hat sich Luque vor ein paar Tagen schon mal in einer Fernsehshow öffentlich verteidigt. Aus medizinischer Sicht bereue er nichts, sagte der Neurochirurg. «Ich wollte den Kerl retten. Ich habe ihn geliebt!»

Aus Maradonas Umfeld und vor allem von seinen ältesten Töchtern Dalma und Gianinna ist derweil nur Unverständnis zu vernehmen über die Art und Weise, wie ihr Vater in seinen letzten Tagen behandelt wurde. Gleichzeitig verhandeln Anwälte der Nachkommen miteinander, um zu klären, wer wie viel von Maradonas Erbe bekommen soll. Keine einfache Aufgabe, ist dieses doch weit verstreut, der einstige Weltmeister besass Wohnungen in Dubai, einen Luxuswagen in Weissrussland und Anteile an Restaurants, Cafés und Clubs. Dazu gibt es noch gut ein Dutzend weitere nicht anerkannte Kinder, die nun ebenfalls Ansprüche anmelden, ebenso wie Versuche, sich die Namens- und Markenrechte Maradonas zu sichern.

Sein Leichnam liegt derweil begraben auf einem privaten Friedhof weit draussen vor den Toren von Buenos Aires. Dort ruht er, soweit das geht, in Frieden. Doch selbst damit könnte es bald vorbei sein, gibt es doch Pläne, Maradona zu verlegen, in ein Mausoleum auf dem Gelände des argentinischen Fussballverbandes.





