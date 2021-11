Unfall im Thunersee – Wer ist schuld am Tod des Tauchers? Der Unfalltod eines Tauchers im Thunersee hat ein juristisches Nachspiel. Neben dem Tauchkursleiter gerät nun auch der Organisator ins Visier der Justiz. Roger Probst

Ein Tauchgang im Thunersee am 23. September 2018 hatte fatale Folgen. (Symbolbild) Foto: Archiv

Plötzlich stimmt etwas nicht mehr. Und dies in 38 Meter Tiefe. Der Taucher gerät in Panik und leitet einen viel zu schnellen Notaufstieg ein. Als er anfängt zu bremsen, ist es schon zu spät. Die Atemgase dehnen sich aus und führen innert Kürze zu mehreren Lungenrissen. Der 29-jährige Mann verliert das Bewusstsein und stirbt nur wenige Minuten später. So steht es in einem Gutachten, das im Nachgang an einen tödlichen Unfall am 23. September 2018 erstellt worden ist.

Die Leiche kann erst zehn Tage nach dem Unglück geborgen werden. Polizeitaucher entdecken sie in einer Tiefe von 56 Metern. Danach beginnt die juristische Aufarbeitung. Und sie ist auch heute – über drei Jahre später – noch nicht abgeschlossen. Klar ist, dass die Staatsanwaltschaft den Tauchkursleiter wegen fahrlässiger Tötung anklagen wird. Nun gerät aber auch der Organisator des Lehrgangs unter Druck. Das Obergericht hat die Staatsanwaltschaft angewiesen, gegen ihn ebenfalls ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung zu eröffnen. Doch wie kam es zu diesem Unglück?