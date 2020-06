Leserreaktionen – Wer ist Schuld am Solarstrom-Defizit? Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Nur Gewinne im Blick? BKW-Chefin Suzanne Thoma wird kritisiert. Adrian Moser

Zu «Millionen alleine bringen keine Sicherheit im Winter»

Der Energiehandel darf nicht Gewinne maximieren

BKW-Geschäftsführerin Suzanne Thoma stellt fest, dass man heute mit dem Ausbau der Solaranlagen nicht so weit sei, wie man gern wäre. Sie trägt selbst dazu bei, wenn die Vergütung des übernommenen Solarstromes von 5 Rappen auf 3,2 Rappen pro kWh gesenkt wird. Wenn der Betreiber einer Anlage nicht weiss, wie viel im nächsten Quartal bezahlt wird, baut niemand eine neue Anlage. Dazu kommt, dass der Verkaufspreis Hochtarif bei 13,12 Rappen pro kWh beibehalten und nicht an den Einkaufspreis angepasst wird. Wenn wir mit dem Ausbau von erneuerbarer Energie vorankommen wollen, darf der Energiehandel nicht Gewinne maximieren und dafür nach Investitionsbeiträgen oder Marktprämien rufen. Peter Tschumi, Wolfisberg

Die Rolle des Kantons Bern

Man kann nicht immer nur die BKW beschuldigen, sie muss auch die stetigen Solarstrom-Schwankungen ausgleichen. Vielmehr spielt der Kanton Bern eine traurige Rolle. Der Ertrag aus der Einspeisevergütung muss im Kanton Bern in der Steuererklärung in einer speziellen Rubrik eingetragen werden. Dabei wird eine mehr als doppelt so grosse Steuerbelastung berechnet. Die Gebühr zur Wärmenutzung des Grundwassers wurde vom Grossen Rat abgeschafft und zwei Jahre später wieder verlangt. Werner Burri, Uetendorf

Zu «Das taktische Ja im Nationalrat»

Ein Elend für die Betroffenen

Eine knappe bürgerliche Mehrheit hat im Nationalrat (99 zu 91) einem indirekten Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative KOVI zugestimmt. Für die SVP-Mitglieder war es ein taktisches Ja und die Grundhaltung für das Ja zu diesem wirkungslosen Gegenvorschlag ist: «Wie ist die KOVI am besten zu bekämpfen?» Der bürgerlichen Mehrheit geht es also nicht darum, dass die globalen Schweizer Unternehmen die Menschenrechte und den Schutz der Umwelt verwirklichen. Vielmehr steht die Bekämpfung der KOVI im Vordergrund. Es ist wahrlich ein Elend für die betroffenen Menschen und die Natur, dass der Ausgangspunkt der politischen Diskussion nicht die möglichst wirksame Umsetzung der Menschenrechte und der Umweltschutznormen ist - sondern die politischen Interessen eines Wirtschaftens, das auf Kosten der Menschen und der Natur geht. Deshalb haben sich in verschiedenen Gemeinden, so auch in Spiez, Gruppen gebildet, die sich für die KOVI einsetzen. Helmut Kaiser, Spiez

Zu «Polizist wettert gegen Fahrende – nun macht die Politik Druck»

Kniggekurs könnte helfen

Politikerinnen und Politiker sind auf dem richtigen Weg, wenn sie in der Wortwahl, im sachlichen Ton und im Umgang eine Vorbildrolle einnehmen und damit Grösse beweisen. Andernfalls dürften der Erfolg und die Freude am Engagement zurecht ausbleiben, und das Anstacheln zu destruktivem Populismus kann ja nicht das Ziel sein. Lösungsorientierte Politik geht definitiv anders. Wenn Polizist Adrian Spahr tatsächlich hetzerisch auftritt und sich dabei noch in Sicherheit wiegt, tut die Politik gut daran, konsequent einzuschreiten. Leider ist es ein zunehmendes Problem unserer Gesellschaft, Achtung und Wertschätzung zu verlieren. Ob an den Schulen wieder vermehrt gegenseitiger Respekt und eine gewinnende Wortwahl gelehrt werden müssten, allenfalls gleich verbunden mit einem «Knigge»-Kurs? Ich fände es gut. Hans Ruedi Löffel, Worb

Zu «Das Leben findet wieder draussen statt»

Den Abfall wieder mit nach Hause nehmen

Endlich wieder unterwegs. Ja, das schätzen wir alle, die Kleinen und die Grossen, jung und alt. Aber bitte, bitte nehmt all den Abfall wieder mit nach Hause. Es ist ja leichter geworden. Lasst ihn nicht liegen, die Natur hat keine Freude daran. Frieda Stauffer, Bern