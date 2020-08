Gesellschaftsanalyse und Feier des Horror-Genres – Wer ist hier das Monster? Die grossartig vielschichtige Serie «Lovecraft Country» zeigt den Horror des Rassismus in den USA. Beängstigend unterhaltsam und unglaublich zeitgemäss. Kathleen Hildebrand

Kommt gerade aus dem Koreakrieg zurück: Jonathan Majors als Atticus, hier zusammen mit Jurnee Smollett als Letitia. Foto: Home Box Office.

Wenn schleimige graue Monster mit Tentakeln und sehr vielen, sehr spitzen Zähnen nicht die grösste Gefahr sind, steht es schlimm um die Helden. In der Serie «Lovecraft Country» sind diese grausigen Kreaturen zwar real – aber eben vor allem eine besonders erschreckende Allegorie auf all die Bedrohungen, denen schwarze Menschen in den USA ausgesetzt waren. Und es zum Teil noch immer sind.