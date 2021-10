Was geht? – Unsere Ausgehtipps – Wer ist die beste Henrike? Dieses Wochenende bewegt sich die Berner Kultur zwischen Systemkritik und dem kulinarisch-genussvollen Leben. Flavia Von Gunten

Wer gewinnt?

Wer ist die beste Henrike? Das Publikum entscheidet. Foto: zvg

«Mein Leben fühlt sich an wie ein einziger Wettbewerb», klagt die Darstellerin im Teaser-Video von «Under Pressure». Es fühlt sich nicht nur so an, es ist tatsächlich so, zumindest einen Abend lang: In der Wettbewerbsshow geht es darum, die beste Henrike zu ermitteln. Das Theaterkollektiv Henrike Iglesias aus Basel und Berlin führt den Leistungsdruck in der kapitalistischen Gesellschaft ad absurdum. Niederlage oder Sieg, hot or not? Die Entscheidung liegt beim Publikum im Schlachthaus-Theater, das mittels Smartphone den Ausgang des Stücks steuern kann. Die Performance kann auch von zu Hause aus via Livestream verfolgt werden.

Sa, 9.10., 20.30 Uhr, So, 10.10., 19 Uhr, Schlachthaus-Theater, Bern, sowie online via Stream.

Wer schaut?

Die Abwesenheit von Farben zeichnet Christian Scholz’ Fotografien aus. Foto: Christoph-Merian-Verlag

Der deutsche Fotokünstler Christian Scholz, der in Zürich lebt, erforscht seit Jahrzehnten das menschliche Antlitz – immer analog, in Schwarzweiss und in natürlichem Licht. Sein Vorhaben nennt er «Projekt 501 – Portraitwerk Schweiz». Nun präsentiert er sein Einzelprojekt «Portraits – Femmes de Suisse», für das er ausschliesslich Frauen abgelichtet hat. Am 7. Oktober stellt er sein Fotobuch im Beisein der Berner Regierungspräsidentin Beatrice Simon sowie der Alt-Bundesrätin Doris Leuthard in Bern vor.

Buchvernissage: Do, 7.10., 17.30 Uhr, Rathaus Bern. Christian Scholz: «Portraits – Femmes de Suisse», Christoph-Merian-Verlag, 2021, 132 S., ca. 59 Fr.

Wer hört?

Louis Jucker spielt an seinen Konzerten auf selbst gebauten Instrumenten. Foto: zvg

Louis Jucker ist Produzent, Veranstaltungskurator und Labelbetreiber. Vor allem aber ist er ein musikalisches Multitalent, Punk, Theatermusiker und ein im Folk verwurzelter grossartiger Singer-Songwriter. Sein vielseitiges Engagement hat dem Künstler aus La Chaux-de-Fonds in diesem Jahr einen der Schweizer Musikpreise 2021 eingebracht. Juckers Konzerte sind für sich schon etwas Besonderes, tritt er doch meist mit selbst gebauten Instrumenten auf. Ein ausgezeichneter und ungewöhnlicher Künstler also: zu sehen am 9. Oktober in Thun.

Sa, 9.10., 21 Uhr, Café Bar Mokka, Thun.

Wer reist?

Touristinnen auf dem Kumgangsan, einem Berg an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Foto: Alpines Museum, Bern

Die aktuelle Ausstellung im Alpinen Museum in Bern lässt in unzähligen Videos Menschen aus Nordkorea zu Wort kommen. Um das Gehörte in den politischen und gesellschaftlichen Kontext einzuordnen, muss das Publikum selbst aktiv werden und Informationen recherchieren – oder es lauscht einem der Vorträge von Expertinnen und Experten, die das Museum organisiert. Am 7. Oktober spricht André Lüthi, Verwaltungsratspräsident und CEO von Globetrotter, darüber, wie sich das Land entdecken lässt.

Do, 7.10., 16.30 Uhr, Alpines Museum, Bern.

Wer trinkt?

Im Museum für Kommunikation treffen Kultur und Kulinarik aufeinander. Foto: Pexels

Nicht selten dient Bier als Schmiermittel für gute Gespräche. Der Alkohol lockert die Zunge, und seine Kühle erfrischt. Das Museum für Kommunikation in Bern hat die Kommunikationsfunktion des Biers erkannt und bietet zu diesem Thema eine Führung an – die eingerahmt ist von einem Brauerei-Workshop. Alex Chevalley, Gründer der Berner Brauerei Braukunst, zeigt, wie er Bier herstellt. Vor dem Museumsrundgang wird gemeinsam gebraut, danach getrunken.

Sa, 9.10., 13 Uhr, Museum für Kommunikation, Bern.

Flavia von Gunten ist Redaktorin im Ressort Kultur und schreibt über Theater und Gesellschaftsthemen. @f_vog

