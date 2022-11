Teilnehmer am Klimagipfel – Wer ist der Mann mit dem leuchtgrünen Velohelm? Andy Costa ist bekannt als Afrikas Velobotschafter und zieht nun an der Klimakonferenz in Ägypten die Aufmerksamkeit auf sich. Tina Huber

Wirbt in seiner Heimat für Velowege: Andy Costa wartet auf den Eröffnungsanlass der UN-Klimakonferenz in Ägypten. Foto: AP

Internationale Konferenzen von wichtigen Leuten sind meist eine sehr öde Angelegenheit. Da wird viel geredet und wenig gesagt und noch seltener einander zugehört. Nicht besser siehts aus, wenn die wichtigen Leute dann fürs Gruppenfoto zusammenstehen: Grau-Schwarz-Dunkelblau dominiert.

Am Weltklimagipfel fällt deshalb dieser eine Mann umso mehr auf: dunkler Anzug, leuchtstiftgrüner Velohelm. In diesen Tagen bewegt er sich im ägyptischen Sharm al-Sheikh zwischen rund 45’000 Delegierten, Beobachtern, Aktivisten und Journalisten auf einem Gelände aus klimatisierten Messezelten und Konferenzsälen. Es gibt dieses eine Bild, auf dem er mit unbewegter Miene in den Stuhlreihen sitzt, als wäre es das Natürlichste der Welt, mit Hartschalen-Kopfschutz einem Staatschef zu begegnen.

Andy Costa heisst der Mann, und in seiner Heimat, der Elfenbeinküste, ist er ein bekannter Umweltaktivist. Natürlich weiss er, dass er sich mit seinem auffälligen Helm zum beliebten Fotosujet macht, nicht nur an Klimakonferenzen. Und so trägt er ihn eigentlich immer, wenn er das Haus verlässt; manchmal trägt er dazu statt Anzug eine Tunika oder ein buntes Hemd.

Botschafter für das Velo

Er sieht sich als Botschafter für das Velo, das ökologische Fortbewegungsmittel, das in vielen Regionen seiner Heimat noch eine Randexistenz fristet. Gleichzeitig will er den Helm als Symbol dafür verstanden haben, dass auch die Umwelt Schutz benötigt.

Andy Costa mit einer weiteren Teilnehmerin nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Rande des Klimagipfels am 7. November. Foto: AFP

Mit 9 oder 10 Jahren habe er sein erstes Fahrrad zu Weihnachten geschenkt bekommen, hat Costa einmal erzählt. Davor teilte sich das ganze Quartier ein Velo – Zweiräder seien in der Kultur der Elfenbeinküste nicht verankert. Das will Costa, heute 44, ändern. Er steht einer NGO für Umweltschutzprojekte vor, interviewt Persönlichkeiten auf dem Velo und lobbyiert in seinem Heimatland seit Jahren für Radwege – in der Metropole Abidjan sollen nun die ersten entstehen. Die Elfenbeinküste sei ein Beginn, sagt Costa. Aber sein Ziel sei, ganz Afrika mit dem Velo befahrbar zu machen.

Weil er um die Bedeutung von geschicktem Marketing weiss, suchte er ein persönliches Erkennungszeichen, und was lag da näher, als den Velohelm, den er ohnehin aufsetzte, wenn er zur Arbeit fuhr, gleich aufzubehalten. Selbst wenn er wie neulich am Rande des Klimagipfels den französischen Präsidenten Emmanuel Macron trifft, anlässlich dessen Zusammenkunft mit einer Gruppe junger Afrikaner.

Tina Huber

