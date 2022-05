Am Bahnhof Herzogenbuchsee – Wer ist der Mann hinter der urbanen Grossüberbauung? Die Fenaco-Brache in Herzogenbuchsee ist nur eines von seinen vielen Projekten: Norbert Ketterer verfügt über einen weitverzweigten Besitz. Stephan Künzi

Erbsen, Gerste, Hafer, Hirse: Wo früher Agrarhandel betrieben wurde, will Herzogenbuchsee Platz für bis zu 1200 Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger schaffen. Foto: Beat Mathys

Von aussen wirkt das Gebäude so, wie moderne Bürohäuser auf der ganzen Welt aussehen. Grosse verspiegelte Fensterflächen prägen das Bild, an den Fassaden fehlen die auffälligen Leuchtreklamen. Wer hier, in Sichtweite einer genauso schicken S-Bahn-Haltestelle, seinen Geschäften nachgeht, scheint ein gewisses Mass an Diskretion zu schätzen. Sogar auf dem Tableau mit den Klingelknöpfen sind die Anschriften rar.